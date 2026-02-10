Bank Holiday : 14–15 फेब्रुवारीला बँका बंद? फेब्रुवारीमध्ये कधी-कधी बँकेला सुट्टी? RBI ची संपूर्ण यादी तपासा

Bank Holiday February 2026 : देशभरातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व बँका 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी सलग दोन दिवस बंद राहणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाहीर केलेल्या बँक हॉलिडे कॅलेंडर 2026 नुसार, 14 फेब्रुवारी (दुसरा शनिवार) आणि 15 फेब्रुवारी (रविवार) या दिवशी देशभरातील सर्व बँका बंद राहणार आहेत. .त्यामुळे शाखेत जाऊन व्यवहार करण्याचे नियोजन करणाऱ्या ग्राहकांनी गैरसोय टाळण्यासाठी फेब्रुवारी 2026 साठी RBI ची बँक सुट्टी यादी आधीच तपासून घ्यावी जेणेकरून ऐनवेळी त्रास सहन करावा लागणार नाही. बँक सुट्ट्या ह्या राज्यनिहाय बदलू शकतात, त्यामुळे महत्त्वाचे व्यवहार करण्यापूर्वी आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधून खात्री करून घ्या..Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! चांदीच्या तेजीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .महाशिवरात्री आणि रविवार एकाच दिवशीयंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारीला येत आहे. मात्र हा दिवस आधीच रविवार असल्याने स्वतंत्र अतिरिक्त सुट्टी मिळणार नाही. त्यामुळे देशभरात बँका रविवारीच बंद असतील त्यानंतर सोमवारी नेहमीप्रमाणे व्यवहार सुरू होतील. .RBI नियम RBI च्या नियमानुसार, देशभरातील बँका दुसरा व चौथा शनिवारी बंद बंद असतात तर सर्व रविवारी बँका बंद असतात. दरम्यान, पहिला, तिसरा आणि पाचवा शनिवार या दिवशी बँका नेहमीप्रमाने सुरू असतात. या सुट्ट्या सर्व शासकीय, खासगी आणि SBIसह सर्व अनुसूचित बँकांना लागू असतात..फेब्रुवारी 2026 मधील बँक सुट्टी यादीदेशभरातील ग्राहकांनी खालील सुट्ट्यांचे कॅलेंडर तपासून आपली कामे आधीच नियोजित करावीत -14 फेब्रुवारी (शनिवार) – दुसरा शनिवार सुट्टी15 फेब्रुवारी (रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी18 फेब्रुवारी (बुधवार) – सिक्कीममध्ये लोसर सण असल्याने तिथे बँका बंद असतील.19 फेब्रुवारी (गुरुवार) – महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती असल्याने बँका बंद असणार.20 फेब्रुवारी (शुक्रवार) – मिजोराम आणि मणीपुर राज्यांचा राज्य स्थापनेचा दिवस असल्याने या राज्यांत बँका बंद राहतील.22 फेब्रुवारी (रविवार) – साप्ताहिक सुट्टी28 फेब्रुवारी (शनिवार) – चौथा शनिवार सुट्टी.बँका बंद असल्या तरी या सेवा सुरू राहतीलया सुट्ट्यांच्या दिवशी बँका बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा सुरूच राहणार आहेत. यात खालील सेवा सुरू राहतील -इंटरनेट बँकिंगमोबाईल बँकिंगUPI पेमेंटIMPS ट्रान्सफरATM मधून पैसे काढणे व बॅलन्स चौकशी.PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! PM किसानचा 22वा हप्ता कधी येणार? खात्यात पैसे कधी जमा होणार, जाणून घ्या अपडेट.मात्र बँक सुट्टीच्या दिवशी चेक क्लिअरिंग, प्रॉमिसरी नोट प्रक्रिया आणि निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यांतर्गत येणाऱ्या इतर सेवा ग्राहकांना उपलब्ध नसतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.