Bank Holiday : 14–15 फेब्रुवारीला बँका बंद? फेब्रुवारीमध्ये कधी-कधी बँकेला सुट्टी? RBI ची संपूर्ण यादी तपासा

Bank Holiday Alert : देशभरात फेब्रुवारी महिन्यातील पुढच्या 18 दिवसांत तब्बल 7 दिवस बँका बंद असणार आहे. मात्र राज्यनिहाय या सुट्ट्या वेगवेगळ्या आहेत त्यामुळे ग्राहकांनी यादी पाहून आपले व्यवहार वेळेत करावेत.
Vinod Dengale
Updated on

Bank Holiday February 2026 : देशभरातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व बँका 14 आणि 15 फेब्रुवारी रोजी सलग दोन दिवस बंद राहणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाहीर केलेल्या बँक हॉलिडे कॅलेंडर 2026 नुसार, 14 फेब्रुवारी (दुसरा शनिवार) आणि 15 फेब्रुवारी (रविवार) या दिवशी देशभरातील सर्व बँका बंद राहणार आहेत.

