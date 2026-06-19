Sakal Money

लोन घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! ७३० पेक्षा कमी CIBIL स्कोअर? कर्ज मिळवणे कठीण होणार; RBI च्या नव्या नियमांचा परिणाम

CIBIL Score 730: जर तुमचा सिबिल स्कोअर कमी असेल, तर तुम्हाला भविष्यात कर्ज मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, बँका कर्ज देण्यापूर्वी अनेक घटकांची तपासणी करतील.
CIBIL Score 730

CIBIL Score 730

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

CIBIL Score: जर तुमचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा कमी असेल, तर भविष्यात कर्ज मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते. आरबीआयच्या नवीन ईसीएल निर्देश २०२६ च्या अंमलबजावणीनंतर, बँका कर्ज देताना अधिक सावधगिरी बाळगू शकतात. बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, कमी क्रेडिट स्कोअर असलेल्या लोकांना कर्ज मंजूर करून घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. जरी त्यांना कर्ज मिळाले, तरी व्याजदर जास्त असू शकतो.

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