Bank Holiday Maharashtra: उद्या रामनवमी निमित्त बँका सुरू की बंद? जाणून घ्या RBI काय सांगते

Ram Navami Bank Holiday: उद्या देशभरात रामनवमी सण असल्याने ग्राहकांना बँका बंद राहणार की सुरू हा प्रश्न पडला आहे. तर RBI ने प्रसिद्ध केलेल्या कॅलेंडरनुसार उद्या बँकाना सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे उद्या दिवसभर बँका बंद असणार आहेत. .बँकांना सुट्टी उद्या, गुरुवारी 26 मार्चला देशभरात आणि राज्यात रामनवमी उत्सव असल्याने राज्यातील मुंबईसह सर्व शहर आणि गावांतील बँका बंद असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना उद्या बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन कोणताही फिजिकल व्यवहार करता येणार नाही. .या सेवा मात्र सुरूरामनवमी ला राज्यातील सर्व बँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा सामान्यप्रमाणे चालू राहतील. तसेच ATM सेवाही कार्यरत राहील.दरम्यान, कॅश डिपॉझिट, चेक क्लिअरन्ससारखी बँकेतील प्रत्यक्ष कामे या दिवशी होणार नाहीत. ही कामे करण्यासाठी तुम्हाला आज किंवा 27 तारखेला शुक्रवारी बँकेत जावे लागेल..मार्च महिन्यात आजून किती सुट्ट्या?महाराष्ट्रात 26 मार्चला गुरुवारी रामनवमी झाल्यानंतर, मार्च महिन्यातील इतर सुट्ट्या खालीलप्रमाणे- 28 मार्च - चौथा शनिवार 29 मार्च - रविवार 31 मार्च - महावीर जयंती असल्याने बँका बंद राहतील . .बँका कधी बंद असतात?भारतातील बँकांच्या सुट्ट्या ह्या RBI द्वारे निर्धारीत केल्या जातात. देशभरातील सर्व अनुसूचित आणि गैर-अनुसूचित बँका प्रत्येक महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार, आणि सर्व रविवारी बंद असतात. या व्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यानुसार सण, उत्सव आणि इतर सार्वजनिक सुट्ट्या वेगवेगळ्या असतात.