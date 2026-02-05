Sakal Money

Bharat Taxi : ओला-उबरला पर्याय आला! स्वस्त दरात सुरक्षित प्रवास देणारे ‘भारत टॅक्सी’ अ‍ॅप आज होणार लाँच; जाणून घ्या सर्व माहिती

Bharat Taxi App : भारत टॅक्सी हा सहकारी मॉडेलवर आधारित प्लॅटफॉर्म आहे, अगदी अमूलसारखा. या मॉडेलमध्ये प्रत्येक ड्रायव्हरला ‘सारथी’ असे नाव देण्यात आले आहे. सहकारी मॉडेल मुळे ही सेवा ग्राहक आणि टॅक्सी मालक दोघांच्या फायद्याची ठरणार आहे.
New Taxi App Bharat Taxi Promises 30% Lower Fares, Zero Commission for Drivers

New Taxi App Bharat Taxi Promises 30% Lower Fares, Zero Commission for Drivers

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bharat Taxi App : जर तुम्हाला प्रवासासाठी ओला-उबरचे वाढते भाडे महाग वाटत असेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. देशाच्या वाहतूक क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज ‘भारत टॅक्सी अ‍ॅप’ या देशातील पहिल्या सहकारी टॅक्सी सेवेचे उद्घाटन करणार आहेत. ही सेवा सहकारी (को-ऑपरेटिव्ह) मॉडेलवर आधारित आहे. याच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना कॅब, टॅक्सी आणि ऑटो सेवा उपलब्ध होणार आहे.

Loading content, please wait...
taxi
Transport
uber
Cooperative Societies
Amit Shah

Related Stories

No stories found.