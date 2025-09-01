GST Refund : करदात्यांसाठी दिलासादायक निर्णय

अॅड. विनायक आगाशे - ज्येष्ठ करसल्लागार नोंदणी दाखला रद्द झाल्यावरदेखील साचून राहिलेल्या ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ (आयटीसी) परतावा मागण्याचा हक्क करदात्यांना आहे, असा सुखावणारा निर्णय सिक्किम उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आजपर्यंतची प्रथा अशी आहे, की नोंदणी दाखला रद्द करून घेताना साचून राहिलेला ‘आयटीसी’ करदात्याने सरकारला परत करायचा असतो. इतकेच काय, शिल्लक राहिलेल्या मालावर ‘आयटीसी’ घेतला असल्यास तो ही त्याला परत करावा लागतो. त्याचे कारण म्हणजे खरेदी केलेल्या वस्तूची विक्री झाल्यावर तो ‘आयटीसी’ मागण्यास पात्र होतो; पण ज्या अर्थी माल शिल्लक आहे, त्या अर्थी होणाऱ्या विक्रीवरील कर सरकारला मिळालेला नाही. म्हणून घेतलेला ‘आयटीसी’ करदात्याला परत करावा लागतो ही त्यामागची भूमिका असावी..कलम ५४(३) मधील असलेल्या तरतुदींमधून हेच सूचित होते. या पार्श्वभूमीवर सिक्किम उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. या प्रकरणात भांडवली स्वरूपाच्या खरेदीवर म्हणजेच मशिनरीवरील दिलेल्या कराचा परतावा करदात्याने मागितला आहे. ही रक्कम ४.३७ कोटी रुपये आहे. सेंट्रल एक्साईज कायद्याखाली, घेतलेली मशिनरी वापरून त्यावर उत्पादन करणे आवश्यक असते..या अटींची पूर्तता करत असतानाच ‘जीएसटी’चे आगमन झाले त्यामुळे या कायद्यात कलम १४० खाली ट्रॅन्झिशनल ॲरेंजमेंट फॉर इनपुट टॅक्स क्रेडिटची तरतूद आहे, याचा आधार घेऊन करदात्याने साचलेल्या ‘आयटीसी’ परताव्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यापूर्वी कर, विलंब शुल्क, पेनल्टी याची कोणतीही थकबाकी राहणार नाही याची दक्षता अर्जदाराने घेतली होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे अशा विशिष्ट परिस्थितीत कलम ५४(३) खाली असलेली तरतूद आडवी येऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे..अशाप्रकारच्या अपवादात्मक परिस्थितीत रिफंड नाकारण्याची स्पष्ट तरतूद कलम ५४ खाली नाही. त्यामुळे कलम ४९(६) खाली असलेल्या तरतुदीनुसार करदात्याला न्याय देणे उचित ठरेल असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याच कलमात भांडवली स्वरूपाच्या खरेदीला कलम ५४(३) खालील तरतूद लागू नाहीत, हे पण स्पष्ट करावे. असे असले, तरी कलम ५४(३) खाली येणाऱ्या ‘आयटीसी’चा परतावा करदात्यांना मिळत आलेला आहे. या आधीचे उच्च न्यायालयाचे निर्णयदेखील तसेच आहेत. त्यामुळे आता सरकार काय करते याची उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.