Student Credit Card: स्टुडंट क्रेडिट कार्ड योजनेत मोठा बदल! आता ४ लाखांचे एज्युकेशन लोन मिळणार नाही; विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?

बिहारमध्ये विद्यार्थी क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. या योजनेअंतर्गत कमाल कर्जाची रक्कम ४ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आता बिहार राज्य शिक्षण वित्त महामंडळामार्फत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. उच्च शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता जर कोणाला २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टलमार्फत बँकेकडून कर्जासाठी अर्ज करावा लागेल. .बिहार सरकारने विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणारी ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे, म्हणजेच ती २०२१ पर्यंत लागू राहील. विद्यार्थ्यांना पोर्टलद्वारे मोफत अर्ज करण्यासाठी जिल्हा नोंदणी आणि समुपदेशन केंद्रांमध्ये प्रवेश मिळेल. बिहार सरकारने बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही हमी किंवा तारणाशिवाय उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज दिले जाते..Home Loan EMI: महिन्याला ३.५ लाख पगार, तरीही १.७ कोटींचं घर घेतलं नाही! EMI पाहून कपलने का घेतला मोठा निर्णय? .या योजनेअंतर्गत, सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना ४% व्याजदराने कर्ज मिळते. मात्र, महिला, दिव्यांग आणि तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना केवळ १% व्याजदराने कर्ज मिळते. कर्जाच्या रकमेमध्ये कॉलेज फी, शिक्षण शुल्क, वसतिगृहाचा खर्च, पुस्तके, स्टेशनरी आणि लॅपटॉप खरेदी यांचा समावेश होतो. अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर किंवा नोकरी मिळाल्यानंतर एका वर्षाने विद्यार्थी सोप्या हप्त्यांमध्ये कर्जाची परतफेड करण्यास सुरुवात करतो..सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी ९५० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील उच्च शिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (GER) २८.४% वरून ३०% पर्यंत वाढवणे. ही योजना प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी आणि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजनेशी जोडलेली आहे. राज्य सरकार आपल्या स्वतःच्या योजनेद्वारे, केंद्रीय योजनांपासून वंचित असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करेल..Gold Rate Today: सोनं 16 हजारांनी महाग! तुमच्या शहरातील 24K, 22K, 18K चा आजचा भाव पाहा.तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 'सात निश्चय' कार्यक्रमांतर्गत बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली. इयत्ता १२वीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. योजनेच्या शुभारंभावेळी नितीश कुमार म्हणाले होते की, त्यांचा केवळ शब्दांवर नव्हे, तर कृतीवर विश्वास आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.