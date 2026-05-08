Biscuit Rates: महागाईचा आणखी एक फटका! बिस्किटांचे दर वाढणार, पॅकेटचं वजनही कमी होणार, नवे दर कधी लागू होणार?

जर तुमची सकाळ चहा आणि बिस्किटांशिवाय अपूर्ण वाटत असेल, तर आता तुम्हाला तुमच्या खर्चात वाढ करावी लागू शकते. मध्य पूर्वेतील सध्याचा तणाव आता केवळ आंतरराष्ट्रीय चिंतेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; त्याचा परिणाम तुमच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. देशातील सर्वात मोठी बिस्किट उत्पादक कंपनी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजने, आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याचा आणि पॅकेटचे वजन कमी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे..ब्रिटानियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रक्षित हरगावे यांनी गुंतवणूकदारांसोबतच्या एका अर्निंग्स कॉलमध्ये स्पष्ट केले की, कंपनी या तिमाहीपासून हळूहळू किमती वाढवणार आहे. याचा अर्थ असा की, ₹१० पेक्षा जास्त किमतीचे बिस्किट पॅकेट्स महाग होतील. लहान पॅकेट्सची किंमत तीच राहील, परंतु बिस्किटांचे वजन कमी केले जाईल. हा निर्णय कंपनीच्या अलीकडील आर्थिक निकालांनंतर घेण्यात आला आहे. .चौथ्या तिमाहीत ब्रिटानियाचा निव्वळ नफा २१% ने वाढला, परंतु महसूल (₹४,६८६ कोटी) बाजाराच्या अपेक्षांपेक्षा कमी पडला. परिणामी, कंपनीचे शेअर्स शेअर बाजारात ४% पेक्षा जास्त घसरून ₹५,५७१ वर बंद झाले. समुद्रापार सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात बिस्किटांच्या किमती का वाढत आहेत, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. खरे तर, बिस्किट निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाम तेल, पॅकेजिंग लॅमिनेट्स, इंधन आणि मालवाहतुकीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. .पश्चिम आशियातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, वाहतूक आणि कच्च्या मालाचा खर्च वाढला आहे. गव्हाच्या किमती किंचित कमी झाल्या असल्या तरी, एकूण खर्चाचा दबाव कंपनीच्या नफ्यासाठी एक आव्हान ठरत आहे. सीईओ हरगवे यांच्या मते, कंपनीने पुढील पाच महिन्यांसाठी पाम तेलाचे करार आधीच निश्चित केले आहेत, ज्यामुळे कोणत्याही अचानक आर्थिक धक्क्यापासून त्यांचे संरक्षण होईल. तथापि, दीर्घकाळात आपला नफा टिकवून ठेवण्यासाठी ते हे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत..युद्धाचा नकारात्मक परिणाम केवळ भारतापुरता मर्यादित नाही. मार्च महिन्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीत व्यत्यय आल्याने ब्रिटानियाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायावरही परिणाम झाला. मालवाहू जहाजांच्या कमतरतेमुळे, कंपनी आपली उत्पादने परदेशात पाठवू शकली नाही, ज्यामुळे तिच्या परदेशी महसूल आणि नफ्यावर परिणाम झाला. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, ब्रिटानिया २०२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढवत आहे. .याशिवाय, उत्तर अमेरिकेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शुल्कांमुळे ओमानमध्ये हलवण्यात आलेले उत्पादन, पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी आता हळूहळू भारतातील मुंद्रा बंदरात (गुजरात) स्थलांतरित केले जात आहे. ब्रिटानियाच्या परवडणाऱ्या ५ आणि १० रुपयांच्या पॅकेजचा त्याच्या विक्रीत अंदाजे ६०-६५% वाटा आहे. अलीकडील जीएसटी संक्रमणाच्या काळात, बाजाराला एका अनोख्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. .काही प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी आपली उत्पादने ५ आणि १० रुपयांऐवजी ४.५० रुपये आणि ९ रुपयांना विकायला सुरुवात केली. यामुळे घाऊक आणि ग्रामीण बाजारांमधील दुकानदारांनी, जास्त नफ्याच्या आमिषाने, इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांचा अधिक साठा करण्यास सुरुवात केली. परिणामी ब्रिटानियाची विक्री थोडी मंदावली. कंपनीने आपल्या किमती स्थिर ठेवल्या. व्यवस्थापनाला विश्वास आहे की, इतर कंपन्या त्यांच्या नेहमीच्या ५ आणि १० रुपयांच्या किंमत श्रेणीत परत येताच, ब्रिटानियाच्या ग्रामीण विक्रीत पुन्हा वाढ होईल. कंपनीचा ई-कॉमर्स आणि शहरी किरकोळ व्यवसाय अजूनही जोरदार वाढ अनुभवत आहे.