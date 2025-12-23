Crypto Market Update: बिटकॉइन 89,000 डॉलरच्या वर! 2026 मध्ये क्रिप्टोमध्ये तेजी की घसरण? क्रिप्टोकरन्सी डॉलरची जागा घेईल का?

Bitcoin Cryptocurrency : जगभरात मागच्या काही वर्षांपासून क्रिप्टोकरन्सीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सूरु आहे. आतापर्यंत क्रिप्टोला अमेरिका, युरोप आणि भारतासारख्या देशांनी वैधानिक दर्जा न दिल्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. मागील काही दिवसांपासून क्रिप्टोकरन्सीबाबत चिंता कायम होती. मात्र, आता क्रिप्टोकरन्सी बाजारात सुधारण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत..जगातील सर्वात मोठी आणि जुनी क्रिप्टोकरन्सी असलेली बिटकॉइन सध्या 88,000 डॉलरवर स्थिर आहे. तसेच इतर प्रमुख क्रिप्टोकरन्सींमध्येही तेजी पाहायला मिळत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या वर्षाच्या अखेरीस बिटकॉइनची किंमत पुन्हा एकदा 90,000 डॉलरचा टप्पा पार करू शकते का? याबाबत तज्ज्ञांनी खुलासा केला आहे. .बिटकॉइनची स्थितीकॉइनमार्केटकॅपच्या माहितीनुसार, सोमवारच्या व्यवहारात बिटकॉइन सुमारे 89,774 डॉलरवर ट्रेड होत होती, ज्यात मागच्या दिवसाच्या तुलनेत 1.28 टक्क्यांची वाढ झालेली दिसते. मात्र, असे असले तरी मागील 7 दिवसांच्या आकडेवारीनुसार बिटकॉइनच्या किमतीत 0.10 टक्क्यांची किरकोळ घसरण नोंदवली गेली आहे..8th Pay Commission : जानेवारीच्या पगारात 8व्या वेतन आयोगाची वाढ मिळेल का? किती वाढणार पगार? जाणून घ्या पगारवाढीबाबत मोठा अपडेट.द इकॉनॉमिक टाइम्स हिंदीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, Fundstrat चे टॉम ली यांनी अंदाज व्यक्त केला आहे की 2026 च्या सुरुवातीला बिटकॉइन आणि एथेरियमसारख्या क्रिप्टोकरन्सींमध्ये चांगली तेजी पाहायला मिळू शकते. बिटकॉइन 90,000 डॉलरचा टप्पा पार करेल की नाही, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे.कारण या सर्व गोष्टी बाजाराची दिशा, गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असणार आहे. तसेच, २०२६ वर्षाच्या मध्यात मोठा सुधारणा पाहायला मिळू शकते, असेही ते म्हणाले. .एथेरियम आणि सोलाना क्रिप्टोकरन्सीची स्थितीगेल्या 24 तासांत एथेरियमच्या किमतीत तब्बल 1.55 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून, सध्या ते 3,042.59 डॉलरवर व्यवहार करत आहे. तर सोलानामध्ये सुमारे 0.66 टक्क्यांची तेजी असून, सोलाना 126.76 डॉलरवर ट्रेड होत आहे..Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.क्रिप्टोकरन्सी डॉलरची जागा घेईल का? तज्ज्ञांच्या मतानुसार, क्रिप्टोकरन्सीद्वारे जागतिक बाजारात राखीव चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरची जागा घेण्याची शक्यता कमी आहे. यामागील कारण म्हणजे डॉलरची स्थिरता, जागतिक पातळीवरील व्यापक स्वीकार्यता आणिडॉलरमागे असलेली विशाल अमेरिकन अर्थव्यवस्था यामुळे पुढील अनेक वर्षे डॉलरचे वर्चस्व कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच अमेरिका स्वतः आपल्या डॉलरची एकाधिकारशाही सोडण्यास तयार नसणार त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी क्रिप्टो डॉलरची जागा घेऊ शकणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.