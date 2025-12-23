Sakal Money

Crypto Market Update: बिटकॉइन 89,000 डॉलरच्या वर! 2026 मध्ये क्रिप्टोमध्ये तेजी की घसरण? क्रिप्टोकरन्सी डॉलरची जागा घेईल का?

Crypto Market Bitcoin : मागील काही काळापासून क्रिप्टोकरन्सीबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता होती. मात्र, आता क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये सुधारण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत.
Bitcoin crosses $89,000 what will the cryptocurrency market look like in the New Year?

Crypto

Sakal

Vinod Dengale
Updated on

Bitcoin Cryptocurrency : जगभरात मागच्या काही वर्षांपासून क्रिप्टोकरन्सीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सूरु आहे. आतापर्यंत क्रिप्टोला अमेरिका, युरोप आणि भारतासारख्या देशांनी वैधानिक दर्जा न दिल्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी बाजारात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. मागील काही दिवसांपासून क्रिप्टोकरन्सीबाबत चिंता कायम होती. मात्र, आता क्रिप्टोकरन्सी बाजारात सुधारण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत.

Loading content, please wait...
economy
Bitcoin
Dollar
Currency
Crypto Bank
Crypto currency
currancy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com