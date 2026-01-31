Sakal Money

Budget 2026 : 1973 सालच्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' का म्हटलं जात? देशावर नेमकं काय संकट आलं होतं?

Black budget 1973-74 : भारत 1973-74 या आर्थिक वर्षात मोठ्या आर्थिक तणावात होता. 1971 मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेल्या युद्धामुळे सरकारी अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला होता. त्यामुळे त्याचे पडसाद 1973 च्या अर्थसंकल्पांत दिसले.
Why India's 1973 Union Budget Was Called the 'Black Budget'? Explained

Why India’s 1973 Union Budget Was Called the ‘Black Budget’? Explained

Vinod Dengale
Budget 2026 : देशाचा 2026-27 वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत मांडला जाणार आहे. अर्थसंकल्प हा देशाची आर्थिक स्थिती ठरवत असतो त्यामुळे त्यावर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. पण, तुम्हाला माहिती आहे का देशात देशाचा 1973-74 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘ब्लॅक बजेट’ म्हणून ओळखला जातो. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात, तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सादर केला होता.

