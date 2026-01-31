Budget 2026 : 1973 सालच्या बजेटला 'ब्लॅक बजेट' का म्हटलं जात? देशावर नेमकं काय संकट आलं होतं?

Budget 2026 : देशाचा 2026-27 वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत मांडला जाणार आहे. अर्थसंकल्प हा देशाची आर्थिक स्थिती ठरवत असतो त्यामुळे त्यावर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. पण, तुम्हाला माहिती आहे का देशात देशाचा 1973-74 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘ब्लॅक बजेट’ म्हणून ओळखला जातो. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात, तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सादर केला होता. .‘ब्लॅक बजेट’ का म्हणतात?1973-74 मध्ये केंद्र सरकारची वित्तीय तूट 550 कोटी रुपये इतकी होती. त्या काळात ही रक्कम खूपच मोठी मानली जात होती. अत्यंत मोठ्या वित्तीय तुटीमुळे या अर्थसंकल्पाला ‘ब्लॅक बजेट’ अशी ओळख मिळाली. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यामधील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. ही तूट वाढली की सरकारी आर्थिक व्यवस्थेवर ताण येतो, असे मानले जाते. या मोठ्या तुटीमुळे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारची क्षमता प्रश्नांकित झाली होती..Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा....‘ब्लॅक बजेट’पूर्वीची आर्थिक परिस्थिती1973-74 या आर्थिक वर्षात भारत आधीच आर्थिक दबावाखाली होता. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे संरक्षण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. युद्धानंतर सुमारे 1 कोटी निर्वासितांचे पुनर्वसन करावे लागले, ज्यामुळे सरकारी खर्चात मोठी भर पडली.याच काळात 1972 मध्ये भीषण दुष्काळ पडला. शेती उत्पादन घटले, अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आणि महागाई वाढली. ग्रामीण भागात उत्पन्न घटले, तर शहरी भागात वीजटंचाई आणि बेरोजगारी वाढली..यासोबतच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनी परिस्थिती आणखी बिघडवली. 1973 मधील तेलसंकट आणि ओपेक देशांच्या तेल बंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या. तेल आयात करणारा देश असल्याने भारताच्या आयात खर्चात मोठी वाढ झाली. परिणामी महागाई वाढली आणि परकीय चलन साठ्यावर ताण आला.युद्धाचा खर्च, दुष्काळ, वाढत्या तेलाच्या किमती आणि महागाई या सगळ्यांनी मिळून भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे केले..‘ब्लॅक बजेट’ आणि त्यातील निर्णय1973 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले. कोळसा खाणी, विमा कंपन्या आणि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशनचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला. दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत आणि पुनर्वसनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी राखून ठेवण्यात आला. अन्नधान्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य आयात करण्यात आली.त्यासोबतच शेती, सिंचन प्रकल्प, खतनिर्मिती कारखाने आणि वीज प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यात आली, जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मजबूत करता येईल. तसेच, संपन्न घटकांवर विशेषतः श्रीमंत हिंदू अविभाजित कुटुंबांवर (HUFs)—अधिक कर लावण्यात आले. .Budget 2026: बजेट तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो? ‘ब्लू शीट’ म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या पडद्यामागची प्रक्रिया....1973-74 च्या ‘ब्लॅक बजेट’मधील या धोरणात्मक निर्णयांनी पुढील अनेक वर्षांसाठी भारताची आर्थिक दिशा ठरवली. राज्य नियंत्रण, कल्याणकारी खर्च आणि सरकारी हस्तक्षेप यावर आधारित आर्थिक व्यवस्थापनाचा मार्ग या काळात अधिक ठळक झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.