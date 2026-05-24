Petrol and Diesel Rate: पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी भडकणार? BPCL ने दिले मोठे संकेत; सर्वसामान्यांची चिंता वाढली

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे एचआर संचालक राज कुमार दुबे म्हणाले की, सध्याचे जागतिक ऊर्जा संकट असेच सुरू राहिल्यास, किरकोळ इंधन दरवाढ टाळणे कठीण होऊ शकते. कच्च्या तेलाच्या बाजारातील सततच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी धोरणकर्त्यांसमोर तीन पर्याय सादर केले. दुबे म्हणाले की, आता त्यांच्याकडे दोन-तीन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे पेट्रोल पंपांवर दर वाढवून किंवा पेट्रोलियम कंपन्यांनी स्वतःच तोटा सहन करून, त्यांचा तोटा वाढवणे. .त्यांनी पुढे सांगितले की, तिसरा पर्याय म्हणजे सरकारने तोटा भरून काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे. जागतिक किमतींमधील २०% ते ५०% वाढ सुरुवातीला तात्पुरती मानली जात होती, परंतु बदलती परिस्थिती पाहता, हा कल असाच सुरू राहील असा त्यांना विश्वास आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या झालेल्या नुकसानीकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले की, त्याची दुरुस्ती करण्यास बराच वेळ लागेल. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहता जर ही स्थिती अशीच राहिली, तर आणखी एक दरवाढ आवश्यक असेल, असे त्यांना वाटते..Todays Gold Price: महाग होत चाललेल्या पेट्रोल-डिझेलमुळे सोनं होतंय स्वस्त! तीन कारणं; आज पुन्हा घसरण, नवे दर जाणून घ्या.त्यांनी नेमकी रक्कम सांगितली नसली तरी ते म्हणाले की, जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकली तर दरवाढ अटळ आहे. भू-राजकीय तणाव असूनही, राजनैतिक प्रयत्न आणि पुरवठा स्रोतांमध्ये विविधता आणल्याने भारताला धक्क्यांपासून वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा २० लाख बॅरलपेक्षा जास्त तेलाचा पुरवठा रोखला गेल्याने, पुरवठ्याचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करूनच ही तूट भरून काढणे शक्य आहे, असे ते म्हणाले. .बीपीसीएल आणि इतर भारतीय ऊर्जा कंपन्यांनी त्यांच्या पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. दुबे म्हणाले, "पूर्वी आमच्याकडे फक्त २० पुरवठा केंद्रे होती. आता आम्ही रशियासह ही संख्या ४० पर्यंत वाढवली आहे. या अर्थाने, हे विविध पुरवठा स्रोत आम्हाला पुरेशी सुरक्षा प्रदान करतात. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतात इंधनाचा वापर प्रत्यक्षात वाढला आहे आणि असे असूनही आम्ही कोणत्याही तुटवड्याशिवाय पुरवठा कायम ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत..ते म्हणाले की, या संकटामुळे भारतातील हरित ऊर्जेकडे होणाऱ्या संक्रमणाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. २०० गिगावॅटहून अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित झाल्यामुळे या प्रक्रियेला आणखी गती मिळेल, असे ते म्हणाले. तेल आयातीवरील मोठ्या परकीय चलन खर्चामुळे निर्माण झालेली आर्थिक आव्हाने पाहता, आपण हरित ऊर्जेच्या पर्यायांकडे अधिक वेगाने वाटचाल करू, असा त्यांना विश्वास आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. .Petrol-Diesel Price: GST लागू झाल्यास पेट्रोल-डिझेल किती स्वस्त होऊ शकतं? जाणून घ्या धक्कादायक गणित.राजकुमार दुबे यांनी एकूण ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा सध्याच्या ७-८% वरून १५% पर्यंत वाढवण्याच्या पंतप्रधानांच्या उद्दिष्टावर आणि त्याचबरोबर सीबीजीला (CBG) जोरदार प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. त्यांनी २०% इथेनॉल मिश्रणाच्या उपक्रमाचे वर्णन एक अत्यंत सक्रिय पाऊल असे केले आणि नमूद केले की, त्याशिवाय पेट्रोलच्या किमती २०% नी कमी झाल्या असत्या, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर परिणाम झाला असता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.