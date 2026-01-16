Sakal Money

Budget 2026 : घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा? गृहकर्जावरील व्याज सवलत 5 लाखांपर्यंत वाढणार; काय आहे मागणी?

Budget 2026 : सध्या महागाईच्या काळात घरांच्या किमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे सेक्शन 24(b) अंतर्गत व्याज कपात ५ लाख केली जावई अशी घर खरेदीदार वर्गाची मागणी आहे. त्यामुळे घर खरेदीदार आणि रिअल इस्टेट सेक्टर हे या बजेटकडे मोठ्या आशेने बघत आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Tax Relief for Homebuyers : १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी एक मोठी अपेक्षा आहे की, गृहकर्जावरील व्याजाची कमाल कर सवलत २ लाखांऐवजी ५ लाख करण्याची घोषणा होऊ शकते. लोकांकडून होणारी ही मागणी गेल्या काही वर्षांत घरांच्या किमती वाढल्यामुळे आणि कर्जाची रक्कम मोठी झाल्यामुळे अधिक महत्वाची ठरली आहे. नव्या कर व्यवस्थेऐवजी जुन्या कर व्यवस्थेत गृहकर्जदारांची पसंती असल्याचेही सांगितले जात आहे.

