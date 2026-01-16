Budget 2026 : घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा? गृहकर्जावरील व्याज सवलत 5 लाखांपर्यंत वाढणार; काय आहे मागणी?

Tax Relief for Homebuyers : १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी एक मोठी अपेक्षा आहे की, गृहकर्जावरील व्याजाची कमाल कर सवलत २ लाखांऐवजी ५ लाख करण्याची घोषणा होऊ शकते. लोकांकडून होणारी ही मागणी गेल्या काही वर्षांत घरांच्या किमती वाढल्यामुळे आणि कर्जाची रक्कम मोठी झाल्यामुळे अधिक महत्वाची ठरली आहे. नव्या कर व्यवस्थेऐवजी जुन्या कर व्यवस्थेत गृहकर्जदारांची पसंती असल्याचेही सांगितले जात आहे. .जुन्या कर व्यवस्था का महत्त्वाची?गृहकर्ज घेतलेल्या व्यक्तींसाठी जुन्या कर व्यवस्थेत अनेक सवलती आहेत. जसे - प्रिन्सिपल पेमेंटवर Section 80C अंतर्गत १.५ लाखांपर्यंत कपातस्वतः राहणाऱ्या घराच्या व्याजावर सेक्शन 24(b) अंतर्गत २ लाखांपर्यंत कपातपहिल्यांदा खरेदी करणाऱ्यांसाठी सेक्शन 80EE/80EEA अंतर्गत अतिरिक्त व्याज सवलतजोडीदार किंवा सह-मालक असल्यास हे लाभ स्वतंत्रपणे घेता येतात..Gold Rate Today : राज्यात महापालिका निकालाच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! चांदीही घसरली; खरेदी करण्याआधी पाहा आजचे भाव .त्याउलट, नवीन कर व्यवस्थेत फक्त मर्यादित सवलत आहे. यात Section 80C, 80EE, 80EEA अंतर्गत कपात नाही, आणि सेक्शन 24(b) अंतर्गत व्याज कपात फक्त भाड्याने दिलेल्या घरांसाठी आहे. त्यामुळे गृहकर्जदारांसाठी जुन्या व्यवस्थेत कर बचत अधिक फायदेशीर ठरते..परवडणाऱ्या घरांची विक्री दबावाखालीKnight Frank India च्या अहवालानुसार, ५० लाखांपर्यंतच्या घरांचा वाटा २०१८ मध्ये ५४% होता, तर तो २०२५ मध्ये फक्त २१% राहिला आहे. यामागचे कारण म्हणजे घरांच्या किमती वाढल्या, व्यक्तींच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत घट झाली आणि औपचारिक कर्ज मिळण्यास मर्यादा असल्यामुळे मागणी कमी झाली परिणामी परवडणाऱ्या घरांची विक्री कमी झाली..व्याज कपात वाढवण्याचा प्रस्तावKnight Frank ने सुचवले आहे की सेक्शन 24(b) अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याज कपात २ लाखाऐवजी ५ लाख केली पाहिजे. हे विशेषतः मध्यम आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी फायदेशीर ठरेल, कारण सध्या EMI आणि कर्जाची रक्कम वाढली आहे.त्यासोबतच, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 अंतर्गत घरांच्या किंमती ३५ लाखांपर्यंत मर्यादित आहेत, जे मोठ्या शहरांमध्ये खरी गरज भासणाऱ्या खरेदीदारांना परवडणार नाही. Knight Frank यांच्या मते, मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमतींची मर्यादा ७५ लाख केली पाहिजे..Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सॅलरी अकाउंटमध्येच मिळणार २ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण; काय आहे नवीन प्लॅन .तज्ज्ञांचे मतसाया ग्रुप चे विकास भासिन यांच्या मते, “गृहकर्ज घेणाऱ्या बहुसंख्य खरेदीदारांसाठी व्याजावर कर कपात वाढवणे गरजेचे आहे. हे घर खरेदीदारांच्या EMI कमी करण्यात मदत करेल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.