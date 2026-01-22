Budget 2026 : देशातलं पहिलं बजेट कोणी मांडलं? 'या' महाराष्ट्रीयन नेत्याच्या नावावर आहे बजेटचा अनोखा विक्रम!

First Indian Budget : देशात १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे जगभरातील नजरा याकडे लागून आहेत. म्हणूनच देशाचा अर्थसंकल्प हा महत्त्वाचा ठरतो. तस बघितल तर भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास खूप जुना आणि रंजक आहे. पहिला बजेट कधी सादर झाला? तो कोणी तयार केला? त्या काळात बजेट कसं मांडलं जायचं? अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या ऐकून तुम्हालाही नक्कीच आश्चर्य वाटेल. चला तर मग जाणून घेऊयात बजेटबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी. .इंग्रजांच्या काळात भारताचे पहिले बजेटभारताच्या इतिहासात पहिल बजेट हे इंग्रजांच्या काळात मांडले गेले होते. भारत स्वतंत्र होण्याआधी १८ फेब्रुवारी १८६९ रोजी देशाचे पहिले बजेट सादर करण्यात आले होते. हे बजेट जेम्स विल्सन यांनी मांडला होता. ते त्या काळात इंडियन कौन्सिलचे आर्थिक सदस्य होते आणि वायसरॉयला आर्थिक बाबींवर सल्ला देण्याचं काम करत होते..Gold Rate Today : सोनं-चांदी स्वस्त! 6 दिवसांनंतर पहिल्यांदा मोठी घसरण; काय आहे आजचा भाव? .स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्पस्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री म्हणून आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. या अर्थसंकल्पात १७१.७५ कोटी रुपये महसूलाची नोंद आणि २५.५९ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट नोंदवली होती..अर्थसंकल्प सादर करणारे एकमेव RBI गव्हर्नरमहाराष्ट्राचे सुपुत्र सी. डी. देशमुख हे एकमेव असे व्यक्ती होते, ज्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर असतानाच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी १९५१-५२ या आर्थिक वर्षाचे अंतरिम बजेट मांडले होते. त्या काळात सरकारला पैशांची गरज होती आणि कर वाढवणं आवश्यक होतं. लोकांना कर भरण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी देशमुख यांनी एक वेगळाच मार्ग अवलंबला. त्यांनी एका ग्रामीण भागातून मिळालेल्या पत्राचा उल्लेख केला. त्या पत्रात एका व्यक्तीने, गावात कोणीही कर भरत नसतानाही, आपण दरवर्षी ५ रुपये कर देऊन देशाच्या विकासात हातभार लावणार असल्याचं लिहिलं होतं. या उदाहरणातून देशमुख यांनी आपल्या संसदीय भाषणातून जनतेला कर भरण्याचं महत्त्व समजावून सांगितलं..8th Pay Commission : 2.5 लाख कर्मचाऱ्यांवर संकट! 8व्या वेतन आयोगात 'या' सुविधेचा लाभ मिळणार नाही? फेडरेशनचे अर्थमंत्र्यांना पत्र .बजेटमध्ये परराष्ट्र संबंध साधारणपणे बजेटमध्ये परदेशी संबंधांवर फारशी चर्चा होत नाही. पण भारताच्या सुरुवातीच्या काही बजेटमध्ये परदेशी संबंधांचाही उल्लेख आढळतो. स्वातंत्र्यानंतर भारताला ब्रिटन, अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन (आजचा रशिया) यांसारख्या देशांकडून आर्थिक मदत मिळत होती. त्यामुळे १९५० च्या बजेटमध्ये भारत–रशिया संबंधांबाबत माहिती देण्यात आली होती. त्या काळात परदेशातून येणारा निधी हा सरकारच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत होता आणि ही पद्धत १९५९ पर्यंत सुरू राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.