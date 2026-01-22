Sakal Money

Budget 2026 : देशातलं पहिलं बजेट कोणी मांडलं? 'या' महाराष्ट्रीयन नेत्याच्या नावावर आहे बजेटचा अनोखा विक्रम!

Indian Budget Facts : आपल्या देशाचे पहिले बजेट हे इंग्रज अधिकाऱ्याने १८ फेब्रुवारी १८६९ रोजी मांडले होते. तर महाराष्ट्रातील सी. डी. देशमुख यांनी आरबीआय गव्हर्नर असताना बजेट सादर केले होते.
Vinod Dengale
Updated on

First Indian Budget : देशात १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे जगभरातील नजरा याकडे लागून आहेत. म्हणूनच देशाचा अर्थसंकल्प हा महत्त्वाचा ठरतो. तस बघितल तर भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास खूप जुना आणि रंजक आहे. पहिला बजेट कधी सादर झाला? तो कोणी तयार केला? त्या काळात बजेट कसं मांडलं जायचं? अशा अनेक गोष्टी आहेत, ज्या ऐकून तुम्हालाही नक्कीच आश्चर्य वाटेल. चला तर मग जाणून घेऊयात बजेटबद्दल काही महत्त्वाच्या गोष्टी.

