Budget 2026 : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! PM किसान योजनेची रक्कम वाढणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

PM Kisan Scheme Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर होण्यासाठी आता फारसा वेळ उरलेला नाही. त्यामुळे देशातील सर्वात मोठा वर्ग असणारा शेतकरी या बजेटकडे लक्ष्य ठेवून आहे. वाढती महागाई आणि शेतीचा खर्च वाढत चालल्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे..PM किसान योजनेतील रक्कम वाढणार?शेतकरी सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील मदत वाढवण्याची मागणी करत आहेत. सध्या या योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये मिळतात. मात्र आजच्या परिस्थितीत ही रक्कम अपुरी असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे बजेट २०२६ मध्ये ही मदत ६,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्याची घोषणा होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Gold Rate Today : सोनं आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? मकर संक्रांतीपूर्वी सोनं-चांदीच्या भावात मोठा उलटफेर! पाहा आजचे भाव.वाढीची मागणी का होतेय?शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.शेतीची मशागत, खत, बियाणे, कीटकनाशके, डिझेल आणि शेतीसाठी लागणारी अवजारे आता पूर्वीपेक्षा खूप महाग झाली आहेत. अशा परिस्थितीत वर्षाला मिळणारी ६,००० रुपयांची मदत गरजांच्या मानाने खूपच कमी पडते. जर सरकारने ही रक्कम वाढवली, तर शेतकऱ्यांना शेतीत अधिक चांगली गुंतवणूक करता येईल आणि उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल..ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही फायदायावर्षीच्या बजेटकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. जर सरकारने आर्थिक मदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा आल्याने त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे..US Tariff Impact: भारत-इराण व्यापारावर 'ट्रम्प' वादळ! ट्रम्पच्या 25 टक्के टॅरिफमुळे शेतकरी अडचणीत; कोणत्या क्षेत्रांना बसणार फटका?.PM किसान योजना कधी सुरू झाली?प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.या योजनेचा उद्देश लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे हा आहे.या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये दिले जातात आणि ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.