Sakal Money

Budget 2026 : संरक्षण नाही तर 'या' क्षेत्रावर होणार सर्वाधिक खर्च! शेतीसाठी किती खर्च?

Expenditure of Major Items : 2026-27 या वर्षासाठी केंद्र सरकारने सुमारे 3 लाख कोटींची वाढ अर्थसंकल्पात केली आहे.
Where is the Government Spending Most? Sector-wise Budget 2026 Allocation Explained

Where is the Government Spending Most? Sector-wise Budget 2026 Allocation Explained

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Expenditure of Government : केंद्राचा अर्थसंकल्प आला म्हणजे सर्वाधिक खर्च हा संरक्षण क्षेत्राला होणार असं कायम होत. मात्र यावेळी संरक्षण क्षेत्रापेक्षा जास्त खर्च सरकारने दुसऱ्या ठिकाणी केला आहे. त्यामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणात उत्पादकतेला प्रोत्साहन देणार असल्याचे यातून दिसून येते.

Loading content, please wait...
agriculture
education
Expenditure
Defence ministry
Budget
Transport
nirmala sitharaman
Budget Expectations and Key announcements
Budget 2026

Related Stories

No stories found.