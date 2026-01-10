Sakal Money

Budget 2026 : करदात्यांसाठी खुशखबर! येणाऱ्या बजेटमध्ये ‘या’ ५ गोष्टींमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; तुम्हाला नेमका काय फायदा?

Union Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता. यात वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले होते. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
Budget 2026: Big Relief Likely for Taxpayers in 5 Key Areas

Tax Benefits : देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्येही सरकारचा मुख्य भर हा कर सुधारानेवर राहण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांसाठी काही मोठ्या घोषणा करू शकतात. कर तज्ज्ञांनी या संदर्भात सरकारला काही सूचना दिल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारचा भर हा करदात्यांना दिलासा देण्यावर आणि नियम अधिक सोपे करण्यावर राहिला आहे.

