Budget 2026 : करदात्यांसाठी खुशखबर! येणाऱ्या बजेटमध्ये ‘या’ ५ गोष्टींमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; तुम्हाला नेमका काय फायदा?

Tax Benefits : देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्येही सरकारचा मुख्य भर हा कर सुधारानेवर राहण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करदात्यांसाठी काही मोठ्या घोषणा करू शकतात. कर तज्ज्ञांनी या संदर्भात सरकारला काही सूचना दिल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारचा भर हा करदात्यांना दिलासा देण्यावर आणि नियम अधिक सोपे करण्यावर राहिला आहे..२०२५ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासाअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये करदात्यांना मोठी भेट दिली होती. यात वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले होते. यु केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये कॅपिटल गेन टॅक्सच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले होते, ज्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला. तर, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० मध्ये त्यांनी आयकराची नवी करप्रणाली (New Tax Regime) जाहीर केली होती. त्यानंतर ही नवी प्रणाली अधिक आकर्षक करण्यासाठी ७५,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची तरतूदही करण्यात आली..Gold Rate Today : खरेदीदारांना धक्का! अमेरिकेच्या ‘मी’पणामुळे सोनं-चांदी उसळली; आज खरेदी करायची असेल तर आधी हे दर पाहाच!.क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यताकर तज्ज्ञांच्या मते, यावेळी अर्थमंत्री क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदारांसाठी मोठी घोषणा करू शकतात. क्रिप्टो इंडस्ट्रीने सरकारसमोर आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. युनियन बजेट २०२२ मध्ये सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर कर लावण्याची घोषणा केली होती. क्रिप्टोवर दोन प्रकारे कर आकारण्यात आला होता.पहिला, व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (VDA) संबंधित व्यवहारांवर १ % टीडीएस आणि दुसरा, क्रिप्टोकरन्सीमधून झालेल्या नफ्यावर सरसकट ३० टक्के कर. त्यामुळे, आता क्रिप्टो इंडस्ट्रीला अपेक्षा आहे की सरकार यंदाच्या बजेटमध्ये क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना करात काहीसा दिलासा देईल..शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडसाठी निर्णयकेंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये सरकारने शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड्समधील लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) साठीची करमुक्त मर्यादा वाढवून १.२५ लाख रुपये केली होती. तज्ज्ञांच्या मते, १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये ही मर्यादा वाढवून २ लाख रुपये केली जाऊ शकते. सध्या एका आर्थिक वर्षात शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड्समधून मिळालेल्या १.२५ लाख रुपयांपर्यंतच्या LTCG वर कर लागणार नाही. ही मर्यादा वाढल्यास गुंतवणूकदारांचा शेअर्स आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड्सकडे कल वाढेल..बेसिक टॅक्समध्ये दिली जाणारी सूट आता वाढू शकतेआयकराच्या नव्या करप्रणालीत बेसिक टॅक्स सूट मर्यादा ४ लाख रुपये आहे. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास त्याला कर भरावा लागत नाही. तज्ज्ञांचे मत आहे की ही मर्यादा वाढवून ५ लाख रुपये करायला हवी. यामुळे करदात्यांना मोठा फायदा होईल, विशेषतः कमी उत्पन्न गटातील लोकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे..टर्म व हेल्थ इन्शुरन्सवर करसवलतया अर्थसंकल्पात सरकार नव्या करप्रणालीतही टर्म लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीच्या प्रीमियमवर करसवलतीची परवानगी देईल. सध्या ही सवलत फक्त जुन्या करप्रणालीत उपलब्ध आहे. सेक्शन 80C अंतर्गत टर्म लाइफ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमवर सवलत मिळते, तर सेक्शन 80D अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीवर सवलत क्लेम करता येते..Saving Scheme : सरकारी हमीची सुरक्षित गुंतवणूक योजना! मिळेल ८२,००० रुपये व्याज आणि १.५ लाखांची करसवलत .डेट म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना दिलासा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकार डेट म्युच्युअल फंड्सच्या कर नियमांमध्ये बदल करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, १ एप्रिल २०२३ पासून डेट म्युच्युअल फंड्सवर नवीन कर नियम लागू झाले आहेत. आता डेट म्युच्युअल फंड युनिट्स विक्रीतून मिळणारा नफा फक्त शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मानला जातो आणि त्यावर गुंतवणूकदाराच्या कर स्लॅबनुसार कर लागतो. यामुळे डेट फंड्समधून मिळणारा परतावा कमी झाला असून त्यामुळे गुंतवणूकदार यात गुंतवणुकीला प्राधान्य देताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकार अर्थसंकल्पात डेट फंड गुंतवणूकदारांना करात काहीसा दिलासा देऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.