Budget 2026 : UPI व्यवहार आता 'फ्री' नसणार? पेमेंटसाठी पैसे मोजावे लागणार? बजेटमध्ये मोठ्या निर्णयाचे संकेत! कारण काय?
UPI Transaction : भारतात UPIचा विस्तार जितका झपाट्याने झाला आहे, तितकंच त्यामागचं महसूल मॉडेल आज कमकुवत ठरत आहे. प्रत्येक UPI व्यवहारासाठी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना सरासरी सुमारे २ रुपयांचा खर्च स्वतःच उचलावा लागत आहे आणि सरकार यावरील सबसिडी कमी करत चालले असल्याने यात बदल करण्याची मोठी शक्यता येणाऱ्या अर्थसंकल्पात होऊ शकते.
No Free UPI Transaction : आज भारतात आपण चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शोरूमच्या व्यवहारात प्रत्येक ठिकाणी जवळपास UPI नेच पैसे देतो. वीजबिल, घरभाडे, मोबाइल रिचार्जे किंवा किराणा सगळं काही सेकंदात मोबाईलवरून काही सेकंदात होतं."कॅशलेस इंडिया' बनण्याचं आपलं स्वप्न UPI मुले प्रत्यक्षात आलं. पण, येणाऱ्या अर्थसंकल्पात यात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण, आतापर्यंत मोफत चाललेली ही डिजिटल पेमेंट प्रणाली आता आर्थिक दबावाखाली आहे.