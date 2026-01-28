Budget 2026 : बजेट लीक म्हणजे काय? झाल्यास काय होतं? गोष्ट त्या बजेटची ज्यामुळे अर्थमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा...

Budget Leak of 1950 : भारतामध्ये दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी 'हलवा सेरेमनी' पार पडते आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना बजेटच्या कामासाठी बाहेरील जगापासून पूर्णपणे तोडून एका बंदिस्त परिसरात ठेवले जाते. ही प्रक्रिया जणू काही गुप्तहेर चित्रपटासारखी वाटते. यावेळीही ही प्रक्रिया पार पडली. मात्र इतकी कडक गोपनीयता का पाळली जाते, यामागे एक मोठं कारण आहे. इतिहासात असा एक काळ आला होता, जेव्हा देशाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच लीक झाला होता. या घटनेमुळे केवळ सरकारचीच नाही तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची मोठी अडचण झाली होती. इतकंच नव्हे, तर यामुळे तत्कालीन अर्थमंत्र्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. बजेट २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर हा किस्सा प्रत्येक भारतीयासाठी जाणून घेण्यासारखा आहे..१९५० सालचे बजेट लीक प्रकरण१९५० मध्ये भारत नुकताच प्रजासत्ताक झाला होता आणि देशाचा पहिला प्रजासत्ताक अर्थसंकल्प सादर होणार होता. त्या काळात जॉन मथाई हे देशाचे अर्थमंत्री होते. आज जशी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरात बजेटची छपाई होते, तशी व्यवस्था तेव्हा नव्हती. १९५० पर्यंत अर्थसंकल्पाची छपाई राष्ट्रपती भवनातच केली जात होती. सुरक्षेची व्यवस्था होती, मात्र ती आजइतकी अत्याधुनिक नव्हती. सर्व तयारी पूर्ण झाली असतानाच अचानक बातमी आली की अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाचे मुद्दे लीक झाले आहेत. ही बातमी वाऱ्यासारखी देशभर पसरली..Gold Price Today : अमेरिकन फेडच्या निर्णयापूर्वी सोनं-चांदी चमकले! सोनं ३,२०० रुपयांनी महागलं, जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .लीकनंतर देशभर खळबळअर्थसंकल्प लीक झाल्याच्या बातमीने संसद ते रस्त्यापर्यंत एकच खळबळ उडाली. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली, तर सामान्य नागरिकांनी गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. कारण, अर्थसंकल्पात कररचनेसंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय असतात आणि ते आधीच बाहेर गेल्यास काही व्यापाऱ्यांना अनुचित फायदा होऊ शकतो. या घटनेमुळे सरकार पूर्णपणे बचावात्मक भूमिकेत गेलं. राष्ट्रपती भवनात छपाई होत असल्यामुळेच सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याचं मानलं गेलं. त्यानंतर तातडीने निर्णय घेण्यात आला आणि बजेट छपाईचं काम राष्ट्रपती भवनातून काढून त्यावेळी मिंटो रोडवरील सरकारी मुद्रणालयात हलवण्यात आलं..अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा या बजेट लीक प्रकरणाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांना प्रचंड दबावाला सामोरं जावं लागलं. जरी त्यांच्या राजीनाम्यामागे नियोजन आयोगाशी मतभेद हेही कारण होतं, तरी बजेट लीकची घटना त्यांच्या कार्यकाळावर मोठा डाग ठरली. अखेर १९५० चा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही काळातच त्यांनी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या एका घटनेने भारतीय अर्थसंकल्पाच्या इतिहासाला कायमचं वेगळं वळण दिलं..आता कडक सुरक्षा १९५० मधील त्या चुकांमधून धडा घेत सरकारने अर्थसंकल्पाची गोपनीयता आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १९८० साली नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघरातच प्रिंटिंग प्रेस उभारण्यात आली, जेणेकरून कुठलीही माहिती बाहेर जाणार नाही. आज जी ‘लॉक-इन प्रक्रिया’ आपण पाहतो, ज्यात अधिकाऱ्यांना मोबाईल वापरण्याचीही परवानगी नसते तिची खरी सुरुवात १९५० च्या बजेट लीक प्रकरणानंतरच झाली..Stock Market Today : भारत-EU व्यापार करारानंतर शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स तेजीत?.त्यामुळे लॉक-इन मध्ये गेल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत कोणताही अधिकारी बाहेरील जगाशी संपर्क साधू शकत नाही. हे सगळं यासाठीच, की पुन्हा कधीही सरकारला किंवा अर्थमंत्र्यांना १९५० सारखी नामुष्की सहन करावी लागू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.