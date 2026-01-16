Budget 2026 : महिलांसाठी बजेटमध्ये मोठी तयारी! जनधन खातं आता ठरणार 'खऱ्या अर्थानं फायदेशीर'? सरकार काय-काय बदलणार?

Budget 2026 Focus on Women : देशात जेव्हा जेव्हा बजेट ची गोष्ट येते तेव्हा पहिला विचार येती की यावर्षीच बजेट सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन असेल का? यावेळेही बजेटच्या पूर्वसंध्येला हाच प्रश्न येत आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, बजेट 2026 मध्ये महिलांच्या आर्थिक गरजांवर विशेष भर दिला जाऊ शकतो..जनधन खाते बदलणार गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी महिलांच्या नावाने जनधन खाती उघडली गेली. पण वास्तव असं आहे की आजही अनेक खाती निष्क्रिय आहेत म्हणजे खाते आहे, पण वापर होत नाही. यात पैसे ठेवण्याव्यतिरिक्त फारसा फायदा होत नसल्याचं दिसतं. त्यामुळे सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार आता या मॉडेलच्या पुढे जायचा विचार करत आहे..Gold Rate Today : राज्यात महापालिका निकालाच्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त! चांदीही घसरली; खरेदी करण्याआधी पाहा आजचे भाव .महिलांसाठी वेगळं क्रेडिट कार्ड?महिलांना क्रेडिट कार्ड मिळताना अनेक अडचणी येतात. म्हणून या अर्थसंकल्पामध्येसोप्या अटींचं, कमी लिमिटचं क्रेडिट कार्ड आणण्याचा विचार होऊ शकतो. हा महिलांसाठी मोठा बदल ठरू शकतो..लोन कुणासाठी सोपं होऊ शकतं?महिलांना अधिक सक्षम आणि व्यवसायाभिमुख बनविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कर्जाचे नियम शिथील केले जाऊ शकतात. यात छोटा व्यवसाय सुरू करू इच्छिनाऱ्या महिला, छोटा व्यवसाय चालविणाऱ्या आणि स्वयंरोजगारात आहेत अशा महिलांवर सरकारचे लक्ष्य असणार आहे. त्यामुळे त्यांना छोटं कर्ज मिळण्यासाठी जयष्ट कष्ट घ्यावे लागणार नाही. .गाव, आणि स्वयं-सहायता गट महत्त्वाचेआजही भारतातील गावांमध्ये अनेक महिला शिलाई, छोटे दुकान, डेअरी, किंवा स्थानिक व्यवसाय करतात. यात त्यांना उत्पन्न असतं, पण रोजचे खर्च त्यांना आपल जीवन आरामात भागवण्यासाठी ते पुरेसं नसतं. त्यामुळे बजेटमध्ये स्वयं-सहायता गट आणि ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी कर्ज मिळवणं सोपं केलं जाऊ शकतं. .विम्यावर भरआजही अनेक महिला विम्याच्या संरक्षणाबाहेर आहेत. आजारपण किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत संपूर्ण ओझं कुटुंबावर पडतं. म्हणूनच बजेटमध्ये जनसुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्यासाठी सरकार सोपा आणि उपयोगी विमा देण्यावर भर देऊ शकते.डिजिटल समजही गरजेचाडिजिटल पेमेंट, खाते तपासणं, कर्ज आणि विमा समजून घेणं या बाबतीत आजही अनेक महिलांना अडचण येतात. त्यामुळे महिलांना डिजिटल व्यवहार समजावेत यासाठीआर्थिक आणि डिजिटल शिक्षणावरही भर दिला जाऊ शकतो..Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सॅलरी अकाउंटमध्येच मिळणार २ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण; काय आहे नवीन प्लॅन .बजेट महिलांसाठी टर्निंग पॉइंट जर हे संकेत प्रत्यक्ष बजेटमध्ये उतरले, तर 2026 चे बजेट महिलांसाठी रोजच्या बँकिंगला सोपं आणि उपयोगी बनविणारा निर्णय ठरेल. त्यामुळे आता सगळ्यांच्या नजरा बजेटच्या दिवशी लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.