Budget 2026 : महिलांसाठी बजेटमध्ये मोठी तयारी! जनधन खातं आता ठरणार 'खऱ्या अर्थानं फायदेशीर'? सरकार काय-काय बदलणार?

Budget 2026 Focus on Women : सरकारी सूत्रांनुसार, बजेट 2026 मध्ये महिलांच्या आर्थिक गरजांवर विशेष लक्ष दिलं जाऊ शकतं. यासाठी क्रेडिट कार्ड, सुलभ कर्जाची तरतूद आणि मूलभूत विमा योजना हे प्रमुख बदल असू शकतात.
Budget 2026 Focus on Women : देशात जेव्हा जेव्हा बजेट ची गोष्ट येते तेव्हा पहिला विचार येती की यावर्षीच बजेट सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन असेल का? यावेळेही बजेटच्या पूर्वसंध्येला हाच प्रश्न येत आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, बजेट 2026 मध्ये महिलांच्या आर्थिक गरजांवर विशेष भर दिला जाऊ शकतो.

