Gold Price: हॉलमार्क असलेलं सोनं खरंच शुद्ध असतं का? CAG च्या अहवालाने उघड झाला सरकारी यंत्रणेचा ढिसाळपणा

Gold jewellery hallmark: हॉलमार्क पाहून सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंता वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. ग्राहकांना सरकारकडून सोन्याच्या शुद्धतेची हमी मिळते असे वाटत असले, तरी देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी ऑडिटर असलेल्या 'कॅग'च्या एका ड्राफ्ट अहवालाने हा संपूर्ण विश्वासच ढवळून काढला आहे. .या अहवालानुसार, बाजारात विकल्या जाणाऱ्या हॉलमार्क सोन्याच्या शुद्धतेवर भारतीय मानक ब्युरो योग्य प्रकारे लक्ष ठेवत नाहीये. देशभरात सध्या सुमारे २.३ लाख ज्वेलरी दुकाने BIS मध्ये नोंदणीकृत असून ३९२ जिल्ह्यांमध्ये विना हॉलमार्कचे सोने विकणे बेकायदेशीर आहे, मात्र गेल्या पाच वर्षांत BIS ने ८० टक्क्यांहून अधिक नोंदणीकृत ज्वेलर्सच्या दुकानांची तपासणीच केली नसल्याचे समोर आले आहे..Professor Recruitment Issue : प्राध्यापक भरतीचा मुहूर्त कधी? नऊ महिन्यांपासून प्रक्रिया रखडली; नेट-सेट, पीएच.डी.धारकांचे पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन.सध्या हॉलमार्किंगच्या संपूर्ण यंत्रणेचा विचार केल्यास, ज्वेलर BIS मध्ये नोंदणी करतो आणि आपले दागिने BIS मान्यताप्राप्त हॉलमार्किंग केंद्रांवर पाठवतो. तिथे सोन्याची शुद्धता तपासली जाऊन प्रत्येक दागिन्यावर ६ अंकी अल्फान्यूमेरिक HUID (हॉलमार्क युनिक आयडी) दिला जातो, जो BIS ॲपद्वारे स्कॅन करून वेरिफाय करता येतो..Syed Mushtaq Ali Trophy: संजू सॅमसनची तुफानी फटकेबाजी अन् मग निधीशच्या ५ विकेट्स; महाराष्ट्राचा केरळकडून दारुण पराभव!.३१ जुलै २०२६ पर्यंत ६५ कोटींहून अधिक दागिन्यांना HUID मिळाला असून BIS नोंदणीकृत ज्वेलर्सची संख्या जवळपास २ लाख ३० हजारांवर पोहोचली आहे. मात्र, यंत्रणेचा हा ढाचा जरी मोठा झाला असला, तरी त्याच्या निरीक्षणावर कॅगने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नियमांनुसार BIS ने दरवर्षी प्रत्येक नोंदणीकृत ज्वेलर्सच्या दुकानाची किमान एकदा तपासणी करणे बंधनकारक आहे..परंतु 'द हिंदू बिजनेसलाईन'च्या रिपोर्टनुसार, २०२०-२१ पासूनच्या गेल्या पाच वर्षांत BIS तब्बल ८३.२५ टक्के ज्वेलर्सपर्यंत पोहोचलेच नाही. केवळ २०२४-२५ मध्ये २८,८६५ परवानाधारकांपैकी फक्त ५,४४४ जणांचीच तपासणी झाली, म्हणजेच ८१ टक्क्यांहून अधिक दुकानदारांना कोणाचेही विनापरवाना किंवा विना-तपासणी सोडले गेले.