Sakal Money

प्राप्तिकर कायदा आणि समाज माध्यमे

नवीन प्राप्तिकर कायद्यामुळे सरकारला करचुकवेगिरीच्या संशयावरून तुमचे ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड खात्यांतील माहिती उघडण्याचा अधिकार मिळणार असून गोपनीयतेच्या दृष्टीने हा धोक्याचा इशारा मानला जात आहे.
 Income Tax Law

 Income Tax Law

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्रस्तावित प्राप्तिकर कायद्यात, ‘व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसेस’ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. लपविलेले उत्पन्न किंवा दडविलेल्या मालमत्तेचा प्राप्तिकर विभागास संशय असेल, तर हा कायदा अधिकाऱ्यांना ईमेल, समाज माध्यमे (सोशल मीडिया), क्लाउड स्टोअरेज आणि ऑनलाइन वित्तीय खात्यांमध्ये तपासण्याचा व माहिती घेण्याचा अधिकार देत आहे. याचा अर्थ एखाद्या डिजिटल माहितीस पासवर्ड असेल व तो करदात्याने दिला नाही, तर हा पासवर्ड दूर करून माहिती घेता येण्याचा अधिकार प्राप्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Investment
Digital Taxation Law
Privacy Concerns in Taxation
Virtual Digital Spaces

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com