प्राप्तिकर कायदा आणि समाज माध्यमे

डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्रस्तावित प्राप्तिकर कायद्यात, 'व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसेस'ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. लपविलेले उत्पन्न किंवा दडविलेल्या मालमत्तेचा प्राप्तिकर विभागास संशय असेल, तर हा कायदा अधिकाऱ्यांना ईमेल, समाज माध्यमे (सोशल मीडिया), क्लाउड स्टोअरेज आणि ऑनलाइन वित्तीय खात्यांमध्ये तपासण्याचा व माहिती घेण्याचा अधिकार देत आहे. याचा अर्थ एखाद्या डिजिटल माहितीस पासवर्ड असेल व तो करदात्याने दिला नाही, तर हा पासवर्ड दूर करून माहिती घेता येण्याचा अधिकार प्राप्त केला आहे. .यामुळे शोध आणि जप्तीच्या अधिकारांचा विस्तार केल्याने करदात्याच्या माहितीची गोपनीयता आणि संभाव्य गैरवापराबद्दल करदाते व करसल्लागार यांच्यामध्ये चिंता निर्माण झाली असल्यास नवल नाही. अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांनी कर अंमलबजावणीसाठी समान डिजिटल माहिती घेण्याचे कायदे लागू केले आहेत. तथापि, गैरवापर रोखण्यासाठी या देशांनी अनेकदा कठोर न्यायालयीन देखरेख लादली आहे. भारतात निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी देखरेख यंत्रणेसह एक मजबूत कायदेशीर चौकट स्थापित करणे आता नक्कीच आवश्यक असेल..प्रमुख तरतुदीव्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसची व्याख्या : कायद्यात व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसेसची व्याख्या कोणत्याही गैर-भौतिक, संगणक-आधारित वातावरणात करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ई-मेल सर्व्हर, ऑनलाइन गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग अकाउंट, बँकिंग अकाउंट, समाज माध्यमे, क्लाउड स्टोअरेज आणि मालमत्तेचे मालकी तपशील साठवण्यासाठी वापरले जाणारे डिजिटल अॅप्लिकेशन प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहेत. कलम २४७ अंतर्गत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सूचना पालन करण्यास नकार दिला, तर माहिती मिळविण्यासाठी पासवर्ड आणि अॅक्सेस कोड ओव्हरराइड करण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर विभागाचे सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक आणि आयुक्त यांसारखे वरिष्ठ अधिकारी या अधिकारांचा वापर करू शकतात. तथापि, डिजिटल शोध सुरू करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांकडे विश्वसनीय कारणे असणे आवश्यक आहे..प्राप्तिकर विभागाने गोपनीयतेच्या आधारे डिजिटल सुरक्षा उपायांना बायपास करून माहिती आत्मसात करण्याच्या सरकारच्या अधिकाराबद्दल करदाते व करसल्लागारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकारात, अशा कृती कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००, डिजिटल डेटावर अनधिकृत प्रवेश पूर्णतः नियंत्रित करतो. परंतु, नवा कायदा तपासादरम्यान प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना अनिर्बंध सवलत प्रदान करतो, हे खटकणारे आहे..बदलसध्या, प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३२, अधिकाऱ्यांना संशयित करचोरीच्या प्रकरणांमध्ये भौतिक मालमत्ता शोधण्याचा आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देतो. नवे कलम २४७ हे आभासी डिजिटल जागा व्यापण्यासाठी विस्तृत अधिकार देत आहे, ज्यामुळे सरकारची आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची क्षमता वाढते. व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसेसमध्ये विविध प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहेत, जे आता कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे करदात्याची इच्छा असो अगर नसो प्राप्तिकर अधिकारी आर्थिक गैरव्यवहारांच्या पुराव्यासाठी पुढील बाबी करू शकतील.ईमेल सर्व्हर : प्राप्तिकर अधिकारी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पुराव्यासाठी ई-मेलचे पुनरावलोकन करू शकतात.सोशल मीडिया अकाउंट : अवाजवी खर्च किंवा अघोषित उत्पन्नाची चिन्हे तपासू शकतात.ऑनलाइन गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म : डिजिटल ट्रेडिंग आणि क्रिप्टो करन्सी गुंतवणुकीची तपासणी करू शकतात .बँकिंग खाती : अधिकारी न नोंदवलेले व्यवहार ओळखण्यासाठी डिजिटल बँक खात्याच्या तपशीलांमध्ये प्रवेश करू शकतात.क्लाउड स्टोअरेज : ऑनलाइन संग्रहित एन्क्रिप्टेड किंवा लपलेल्या किंवा लपविलेल्या फायली तपासल्या जाऊ शकतात.डिजिटल अॅप्लिकेशन : पीअर-टू-पीअर पेमेंट आणि गुंतवणूक व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिनटेक अॅपचा समावेश आहे..परिणामई-कॉमर्स कंपन्या आणि फिनटेक फर्मसह मोठ्या डिजिटल फूटप्रिंट असलेल्या व्यवसायांना अधिक कडक तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते. क्रिप्टो करन्सी किंवा डिजिटल गुंतवणुकीत व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींनी आर्थिक अहवालात पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करावी लागणार आहे. व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मद्वारे उत्पन्नाची चुकीची रक्कमेचा तपशील किंवा त्रोटक माहिती अहवाल दिल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.करदात्यांचे काही अधिकारगोपनीयतेचा अधिकार : कलम २१ अंतर्गत संरक्षित, कोणताही शोध किंवा जप्ती योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. योग्य प्रक्रिया: तपास न्याय्य असला पाहिजे आणि मनमानी कृतींना कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकते..कायदेशीर प्रतिनिधित्व:करदात्यांना तपासादरम्यान कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. प्राप्तिकर कायदा डिजिटल युगात कर अंमलबजावणीचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असताना, अधिकाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी मजबूत सुरक्षा उपायांचीदेखील आवश्यकता आहे. प्रभावी कर प्रशासन आणि गोपनीयता अधिकारांच्या संरक्षणाचे संतुलन साधण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर देखरेख आणि पारदर्शकता महत्त्वपूर्ण असेल. करदात्यांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी काही सुधारणा आणणे काळाची गरज आहे..