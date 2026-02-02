Sakal Money

TDS correction filing : ‘टीडीएस’ दुरुस्ती कालमर्यादेतच शक्य

TDS correction filing, TCS correction statement, : प्राप्तिकर कायदा २०२५ अंतर्गत टीडीएस/टीसीएस दुरुस्ती विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत आता दोन वर्षांवर मर्यादित झाली आहे. करदात्यांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत प्रलंबित दुरुस्त्या पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा टीडीएस क्रेडिट कायमस्वरूपी नाकारला जाऊ शकतो.
TDS correction filing

TDS correction filing

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. दिलीप सातभाई- ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

प्राप्तिकर कायदा, १९६१च्या कलम २०० मध्ये प्रकरण १७-ब अंतर्गत करकपात करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीची कर्तव्ये नमूद केली आहेत. त्यानुसार, करकपात करणाऱ्या व्यक्तीने उद्‌गमस्थानी कापलेला कर (टीडीएस) केंद्र सरकारकडे जमा करणे आणि विहित मुदतीत निर्धारित विवरणपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहे. उद्‌गमस्थानी करसंकलनासाठी (टीसीएस) कलम २०६ सी अंतर्गत अशीच एक प्रणाली अस्तित्वात आहे. या दोन्ही तरतुदींमध्ये मूळ सादर केलेल्या माहितीमधील चुका सुधारण्यासाठी किंवा तपशील अद्ययावत करण्यासाठी दुरुस्ती विवरणपत्रे दाखल करण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

Loading content, please wait...
Finance
income tax
Investment
Income Tax Act 2025

Related Stories

No stories found.