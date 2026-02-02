TDS correction filing : ‘टीडीएस’ दुरुस्ती कालमर्यादेतच शक्य

डॉ. दिलीप सातभाई- ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए प्राप्तिकर कायदा, १९६१च्या कलम २०० मध्ये प्रकरण १७-ब अंतर्गत करकपात करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीची कर्तव्ये नमूद केली आहेत. त्यानुसार, करकपात करणाऱ्या व्यक्तीने उद्गमस्थानी कापलेला कर (टीडीएस) केंद्र सरकारकडे जमा करणे आणि विहित मुदतीत निर्धारित विवरणपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहे. उद्गमस्थानी करसंकलनासाठी (टीसीएस) कलम २०६ सी अंतर्गत अशीच एक प्रणाली अस्तित्वात आहे. या दोन्ही तरतुदींमध्ये मूळ सादर केलेल्या माहितीमधील चुका सुधारण्यासाठी किंवा तपशील अद्ययावत करण्यासाठी दुरुस्ती विवरणपत्रे दाखल करण्याची तरतूद समाविष्ट आहे..पूर्वी कालमर्यादेचा अभावपूर्वीच्या व्यवस्थेमध्ये, मूळ टीडीएस/टीसीएस विवरणपत्रे सादर करण्यासाठी निश्चित मुदत असली, तरी दुरुस्ती विवरणपत्रे सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. या पोकळीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्यात अनेक करदाते, उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यास लागणारे २०० रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क (कलम २३४ इ) टाळण्यासाठी, अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती असलेली मूळ विवरणपत्रे दाखल करीत. नंतर अनेक वेळा दुरुस्ती विवरणपत्रे दाखल केली जात, ज्यामुळे एकाच विवरणपत्रावर वारंवार प्रक्रिया करावी लागत असे. प्राप्तिकर विभागावर प्रशासकीय ताण वाढत असे. कर संकलित झालेल्या व्यक्तींना वेळेवर आणि अचूक टीडीएस क्रेडिट मिळण्यात अडथळे येत. .Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.खऱ्या चुका सुधारण्यासाठी ही लवचिकता उपयुक्त असली, तरी कालमर्यादेच्या अभावामुळे अनिश्चितता, गैरवापर व अनुपालनातील शिथिलता वाढल्याचे स्पष्ट झाले. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, एक एप्रिल २०२५ पासून लागू झालेल्या बदलाने दुरुस्ती विवरणपत्रे सादर करण्यासाठी ज्या आर्थिक वर्षात मूळ टीडीएस/टीसीएस विवरणपत्र देय होते, त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर सहा वर्षांनंतर कोणतेही दुरुस्ती विवरणपत्र दाखल करता येणार नव्हती. या सुधारणेमुळे अनिश्चित काळासाठीच्या सुधारणांना प्रतिबंध करताना, दुरुस्तीसाठी पुरेसा वेळ देऊन समतोल साधला गेला..नवा प्राप्तिकर कायदाप्राप्तिकर कायदा, २०२५ ने हा कालावधी आणखी कमी करून दोन वर्षे केला आहे. कलम ३९७(३)(एफ) नुसार, आता दुरुस्ती विवरणपत्र केवळ त्याच कर वर्षाच्या समाप्तीनंतर दोन वर्षांच्या आत सादर केले जाऊ शकते, ज्या वर्षात मूळ विवरणपत्र देय होते. या महत्त्वपूर्ण कपातीचा उद्देश सुरुवातीच्या दाखल केलेल्या माहितीमध्ये अधिक अचूकता आणणे, दीर्घकाळ चालणारे वाद कमी करणे व कर अनुपालनाच्या कालमर्यादा जागतिक सर्वोत्तम पद्धतीशी संरेखित करणे हा आहे. करदात्यांना या बदलाची माहिती देण्यासाठी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) एक निवेदन जारी केले आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ (चौथा तिमाही), आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (सर्व तिमाही) आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (पहिल्या ते तिसऱ्या तिमाही) साठीची दुरुस्ती विवरणपत्रे केवळ ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच स्वीकारली जातील. या तारखेनंतर, अशी विवरणपत्रे कालबाह्य ठरतील आणि एक एप्रिल २०२६ पासून ती विचारात घेतली जाणार नाहीत. करदात्यांना प्रलंबित दुरुस्त्या नियमित करण्याची ही अंतिम संधी आहे..परिणामवरील कालावधीतील सर्व टीडीएस/टीसीएस विवरणपत्रांचे पुनरावलोकन करणे अत्यावश्यक आहे. वेळेत दुरुस्ती न झाल्यास, वैध टीडीएस क्रेडिट कायमस्वरूपी नाकारले जाण्याचा धोका संभवतो. करसल्लागारांनी करदात्यांना प्रलंबित बाबी वेळेत निकाली काढण्यासाठी मार्गदर्शन करणे आणि भविष्यातील अनुपालनासाठी मजबूत अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा उभारणे आवश्यक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.