Excise Law: सिगारेटसह पान मसाल्याच्या किमती वाढणार! लोकसभेत मोठा निर्णय; हे विधेयक का आणले गेले?

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. आता ते राज्यसभेत जाईल. या विधेयकात सिगारेट, तंबाखू, हुक्का आणि जर्दा यासह तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर जास्त उत्पादन शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की हे विधेयक का आणण्यात आले?.जीएसटी भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर तंबाखू उत्पादनांवरील कर कायम ठेवण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले. सरकारला या उत्पादनांवरील कर कमी करायचा नाही. म्हणूनच सिगारेट, तंबाखू, हुक्का आणि तंबाखू यासारख्या उत्पादनांचा वापर कमी करण्यासाठी आणि लोकांना वाईट सवयींवर अंकुश लावण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार नवीन विधेयक आणून उत्पादन शुल्क वाढवू इच्छित आहे..Labour Law: नवीन कामगार संहिता लागू कधी लागू होणार? रोजगार मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली; म्हणाले....भारत सरकार तंबाखूसारख्या "पापजन्य वस्तू" वर कर वाढवू इच्छिते. जेणेकरून त्याचा वापर कमी होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी तंबाखूवर तात्पुरता उपकर लादण्यात आला. आता उपकर संपणार असल्याने, उत्पादन शुल्क लादण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यामुळे सरकारला अधिक महसूल मिळेल. जो आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर खर्च करता येईल..कोणत्या उत्पादनांवर परिणाम होईल?सिगारेट/चेरूट्ससाठी प्रति १००० काड्यांवर ५,०००-११,००० रुपये शुल्क लागू होणार. तंबाखू चघळण्यावरील शुल्क दुप्पट झाले. कच्च्या तंबाखूवर ६०.७० टक्के उत्पादन शुल्क लागू होणार. हुक्का तंबाखूवर ४०% पर्यंत कर लादला जाणार. सिगार, तंबाखू, पान मसाला इत्यादींवरही नवीन शुल्क किंवा उपकर लादला जाईल. या विधेयकात सिगारेट, तंबाखू, सिगार, हुक्का, जर्दा आणि सुगंधित तंबाखू यांसारख्या तंबाखू उत्पादनांवर लावण्यात आलेला जीएसटी भरपाई उपकर काढून टाकावा. त्याऐवजी उत्पादन शुल्क लागू करावे असा प्रस्ताव आहे..सध्या तंबाखूवर २८ टक्के जीएसटी, तसेच विविध कर आणि उपकर आकारले जातात. संसदेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले. त्यांनी म्हटले की, यामुळे धूम्रपान रोखण्यास मदत होईल. परंतु तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांचीही काळजी घ्यावी लागेल. लहान दुकानदार आणि तंबाखू उत्पादक चिंतेत आहेत. सरकारने आश्वासन दिले आहे की, शेतकऱ्यांची काळजी घेतली जाईल आणि त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र योजना विकसित केली जाईल..Indian Rupee Fall: भारतीय रुपया डॉलरसमोर पहिल्यांदाच ९० च्या खाली कोसळला! खरे कारण अन् परिणाम काय? जाणून घ्या सविस्तर....यावर सीतारमण म्हणाल्या की, काही सदस्यांना वाटते की हा एक उपकर आहे जो केंद्र सरकारला फायदा देईल, परंतु तसे नाही. हा उपकर नाही, तर एक उत्पादन शुल्क आहे जो विभाज्य पूलमध्ये जातो. भारतात, किरकोळ किमतीवर आधारित सिगारेटवरील एकूण कराचा भार ५३ टक्के आहे, तर WHO मानक ७५ टक्के आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि यूके सारख्या काही देशांमध्ये हा दर ८० ते ८५ टक्के आहे. आम्हाला सिगारेट आता परवडणाऱ्या किमतीत नको आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.