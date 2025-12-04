Sakal Money

Excise Law: सिगारेटसह पान मसाल्याच्या किमती वाढणार! लोकसभेत मोठा निर्णय; हे विधेयक का आणले गेले?

Parliament Winter Session News: सिगारेट-तंबाखू महागणार आहेत. उत्पादन शुल्क विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक का आणले गेले? याचे कारण समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. आता ते राज्यसभेत जाईल. या विधेयकात सिगारेट, तंबाखू, हुक्का आणि जर्दा यासह तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर जास्त उत्पादन शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. पण आता प्रश्न असा आहे की हे विधेयक का आणण्यात आले?

