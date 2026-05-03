Insurance Sector: मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! १००% FDI ला मंजुरी; इंश्योरन्स क्षेत्रात मोठा धमाका, पण LIC साठी नियम वेगळे

जर तुम्ही तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी विमा पॉलिसी घेण्याचा विचार करत असाल, किंवा आधीच दरवर्षी मोठा प्रीमियम भरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी थेट संबंधित आहे. केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, जो विमा क्षेत्राचे संपूर्ण स्वरूप बदलून टाकेल. देशाच्या विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने शनिवारी स्वयंचलित मार्गाने याला मंजुरी दिली. .याचा अर्थ आता परदेशी कंपन्यांना भारताच्या विमा बाजारात गुंतवणूक करणे आणि व्यवसाय करणे खूप सोपे होईल. या निर्णयामुळे केवळ बाजारात नवीन भांडवल येणार नाही, तर सामान्य ग्राहकांनाही थेट फायदा होईल. गेल्या वर्षी, डिसेंबर २०२५ मध्ये, संसदेने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणारे विधेयक मंजूर केले. आता, राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर आणि फेब्रुवारी २०२६ मधील DPIIT च्या अधिसूचनेनंतर, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. .सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, जेव्हा परदेशी कंपन्या भारतात आपला निधी आणतील, तेव्हा नवीन विमा कंपन्या बाजारात प्रवेश करतील. कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा करतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही संसदेत असा युक्तिवाद केला की, वाढलेल्या स्पर्धेमुळे विम्याची उपलब्धता वाढेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पॉलिसीचे हप्ते स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, या विस्तारामुळे देशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील..जरी सरकारने संपूर्ण क्षेत्रासाठी दरवाजे उघडले असले तरी, देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात विश्वासार्ह सार्वजनिक विमा कंपनी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) साठी नियम वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. खाजगी कंपन्या आणि दलाल (मध्यस्थ) सरकारी मंजुरीशिवाय १००% पर्यंत परकीय गुंतवणूक स्वीकारू शकतात, तर LIC साठी गुंतवणुकीची मर्यादा केवळ २०% आहे. याचे कारण म्हणजे LIC ही LIC कायदा १९५६ द्वारे शासित आहे. .परकीय चलन व्यवस्थापन नियम २०२६ मध्ये सुधारणा करून, सरकारने स्पष्ट केले आहे की या सरकारी कंपनीमधील परकीय गुंतवणूक मर्यादित कक्षेतच राहील. या नवीन निर्णयामुळे चीन आणि हाँगकाँगसारख्या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीसंबंधीचे नियमही शिथिल झाले आहेत. यापूर्वी, भारतासोबत सीमा लागून असलेल्या देशातील एक जरी भागधारक असलेल्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला सरकारी मंजुरीची आवश्यकता होती. .सरकारने आता काहीसा दिलासा दिला असून चीन किंवा हाँगकाँगमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा असलेल्या परदेशी कंपन्या काही अटींच्या अधीन राहून स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणूक करू शकतील, असे म्हटले आहे. सरकार गुंतवणुकीच्या लाभधारक मालकावर देखरेख ठेवणे सुरूच ठेवेल. शेजारील देशांमध्ये थेट नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांना ही सूट मिळणार नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल की १००% परदेशी गुंतवणुकीनंतर कंपन्या मनमानीपणे वागतील, तर तसे नाही. .सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जरी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने आली तरी, विमा व्यवसाय करण्यासाठी कंपन्यांना भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडून (IRDAI) कठोर छाननी आणि परवाना प्रक्रियेतून जावे लागेल. १९३८ च्या विमा कायद्यानुसार, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी नियामक या कंपन्यांवर नेहमीच नियंत्रण ठेवेल. एकूणच, हा निर्णय भारतीय विमा बाजारपेठ जगासाठी खुली करण्याच्या आणि सर्वसामान्य माणसाला परवडणारा विमा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.