Diwali Gifts: सरकारी पैशांचा वापर करून दिवाळी भेटवस्तू देण्यावर बंदी, अर्थ मंत्रालयाकडून सर्व मंत्रालये आणि विभागांना आदेश

केंद्र सरकारने या दिवाळीत सार्वजनिक खर्चाने भेटवस्तू देण्याच्या पद्धतीवर बंदी घातली आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणतेही मंत्रालय, विभाग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) भेटवस्तूंवर किंवा उत्सवाशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीवर खर्च करणार नाही. सरकारी निधीचा वाया घालवण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..अलिकडेच अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने हा आदेश कार्यालयीन निवेदन म्हणून जारी केला, ज्यावर खर्च सचिवांच्या मंजुरीनंतर सहसचिव पी.के. सिंह यांनी स्वाक्षरी केली आणि त्याची अंमलबजावणी केली. हा आदेश तात्काळ लागू झाला. या परिपत्रकात सर्व मंत्रालये, विभाग, सरकारी कंपन्या (सीपीएसई), बँका आणि वित्तीय संस्थांना सणांच्या काळात भेटवस्तू देणे किंवा संबंधित कोणताही खर्च करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आणि या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत..या निर्देशाचे वर्णन आधीच जारी केलेल्या नियमांचा भाग म्हणून केले आहे, जे सरकारी निधी फक्त आवश्यक आणि कायदेशीर कारणांसाठी वापरला जाईल याची खात्री करते. सरकारी संसाधनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक कराच्या पैशाचा योग्य आणि जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, अशा वाया घालवणाऱ्या खर्चांना आळा घातल्याने सरकारी खर्चात शिस्त येईल..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार सांगितले आहे की सरकारी निधी आणि संसाधने विवेकी आणि जबाबदारीने वापरली पाहिजेत. हा निर्णय त्या तत्वज्ञानाचा एक भाग आहे. ज्यामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. सरकारच्या या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले..सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर हा एक कौतुकास्पद उपक्रम असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत उत्सवांच्या नावाखाली या खर्चाचा फायदा काही निवडक राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनाच झाला आहे. राज्य सरकारांनीही अशीच पावले उचलावीत आणि हा निर्णय घ्यावा, असेही देवरा म्हणाले..