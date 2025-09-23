Sakal Money

Diwali Gifts: सरकारी पैशांचा वापर करून दिवाळी भेटवस्तू देण्यावर बंदी, अर्थ मंत्रालयाकडून सर्व मंत्रालये आणि विभागांना आदेश

Government Ban Diwali Gifts: दिवाळीच्या काळात अनेक सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम दिवाळी भेटवस्तूंचे वाटप करतात. आतापर्यंत देशात सरकारी पातळीवर दिवाळी भेटवस्तू वाटण्याची परंपरा होती, परंतु यावेळी असे होणार नाही.
Government Ban Diwali Gifts

Government Ban Diwali Gifts

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने या दिवाळीत सार्वजनिक खर्चाने भेटवस्तू देण्याच्या पद्धतीवर बंदी घातली आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणतेही मंत्रालय, विभाग किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) भेटवस्तूंवर किंवा उत्सवाशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीवर खर्च करणार नाही. सरकारी निधीचा वाया घालवण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Central Government
central government news
Diwali
Diwali Bonus
Gift

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com