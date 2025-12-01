Pension News: पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा! केंद्र सरकारने थेट बँकांना सुनावलं, घेतला महत्त्वाचा निर्णय

केंद्र सरकारने सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) द्वारे सर्व अधिकृत बँकांच्या सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर्स (CPPCs) ला निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक सेंट्रल सिव्हिल पेन्शनर आणि फॅमिली पेन्शनरला मासिक पेन्शन पेमेंट स्लिप वेळेवर मिळतील याची खात्री करावी. हे पाऊल पेन्शनधारकांच्या वाढत्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आहे. ज्यांपैकी बरेच जण त्यांच्या पेन्शन स्लिप वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्रास सहन करत होते..अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पेन्शनधारकांबाबत एक पत्र फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जारी करण्यात आले होते. असे असूनही अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शन पेमेंट स्लिप वेळेवर मिळत नाहीत. पेन्शन स्लिपमध्ये जमा झालेली पेन्शन रक्कम, कपात, सुधारणा आणि थकबाकी यासारखी महत्त्वाची माहिती असते. आर्थिक नियोजन आणि रेकॉर्ड-कीपिंगमध्ये पेन्शनधारकांसाठी ही माहिती महत्त्वाची आहे..Stock Market Today : शेअर बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टीने गाठला नवा उच्चांक! ऑटो शेअर्समध्ये मोठी तेजी; हे आहे कारण.त्यांच्या नवीन निर्देशात, सीपीएओने म्हटले आहे की कोणत्याही पेन्शनधारकाने त्यांची पेमेंट स्लिप चुकवू नये. सर्व बँक सीपीपीसींना पेन्शन क्रेडिटनंतर लगेचच ईमेल, एसएमएस आणि व्हॉट्सअॅपसह सर्व डिजिटल चॅनेलद्वारे पेन्शनधारकांना स्लिप पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शन स्लिप मिळविण्यासाठी आता कोणतेही अतिरिक्त पाऊल उचलण्याची आवश्यकता नाही. बँक सीपीपीसी पेन्शनधारकांचे पेन्शन जमा होताच त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर किंवा ईमेल पत्त्यावर स्लिप पाठवतील. .जर पेन्शनधारकाचा ईमेल पत्ता उपलब्ध नसेल, तर बँकेला तो प्रदान करणे आवश्यक असेल. यामुळे प्रत्येक पेन्शनधारकाला वेळेवर आणि सुलभ स्वरूपात स्लिप मिळतील याची खात्री होईल. अशाप्रकारे, वय किंवा तांत्रिक ज्ञान काहीही असो, पेन्शनधारक त्यांच्या पेन्शन स्लिप सहजपणे वाचू आणि समजू शकतील. शिवाय डिजिटल प्रवेशामुळे पेन्शनधारकांना त्यांच्या आर्थिक नोंदी ट्रॅक करणे देखील सोपे होईल..LPG Cylinder Price : महिन्याच्या सुरुवातीलाच खुशखबर ! एलपीजी सिलिंडर पुन्हा स्वस्त; जाणून घ्या तुमच्या शहरात किती आहे किंमत?.या सुविधेमुळे, पेन्शनधारक आता वेळेवर आणि अचूक माहितीसह त्यांच्या आर्थिक नियोजन करू शकतील. थकबाकी, कपात किंवा सुधारणांबद्दल त्यांना कोणतेही अपडेट चुकणार नाहीत. डिजिटल पद्धतीने प्राप्त झालेल्या स्लिपमुळे व्यक्तींना त्यांचे पेन्शन रेकॉर्ड जतन करणे देखील शक्य होईल. या बदलामुळे पेन्शनधारकांना आर्थिक पारदर्शकता आणि सुविधा दोन्ही मिळतील. सरकार आणि बँका आता हे सुनिश्चित करतील की पेन्शनधारकांना त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचे अचूक, वेळेवर हिशेब मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.