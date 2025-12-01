Sakal Money

Pension News: पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा! केंद्र सरकारने थेट बँकांना सुनावलं, घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Central Government On Pensioners Payment Slip: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. यामुळे आता दिलासा मिळणार आहे.
Central Government On Pensioners Payment Slip

Central Government On Pensioners Payment Slip

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) द्वारे सर्व अधिकृत बँकांच्या सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर्स (CPPCs) ला निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक सेंट्रल सिव्हिल पेन्शनर आणि फॅमिली पेन्शनरला मासिक पेन्शन पेमेंट स्लिप वेळेवर मिळतील याची खात्री करावी. हे पाऊल पेन्शनधारकांच्या वाढत्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आहे. ज्यांपैकी बरेच जण त्यांच्या पेन्शन स्लिप वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्रास सहन करत होते.

Loading content, please wait...
Bank
Pension
Central Government
National Pension Scheme
central government news
government employees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com