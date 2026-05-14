CGHS नियमांमध्ये मोठा बदल! आता आई-वडील किंवा सासू-सासरे यांच्यापैकी एकालाच मेडिकल लाभ मिळणार; नवा नियम लागू

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक लाभांबाबत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आले आहे. आपल्या कुटुंबाच्या वैद्यकीय खर्चाचे व्यवस्थापन करणे ही नोकरदार व्यक्तींसाठी एक मोठी जबाबदारी असते. केंद्र सरकारने १३ मे २०२६ रोजी एक नवीन ज्ञापन (OM) जारी करून, केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजनेशी (CGHS) संबंधित काही नियम स्पष्ट केले आहेत. या नवीन आदेशात प्रामुख्याने, कर्मचारी वैद्यकीय लाभांसाठी आपल्या आई-वडिलांना किंवा सासरच्या मंडळींना आश्रित म्हणून विचारात घेऊ शकतात का, यावर भाष्य केले आहे..आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पात्र कर्मचारी आता CGHS आणि CS(MA) नियमांनुसार त्यांचे आई-वडील किंवा सासू-सासरे यांना अवलंबून असलेले कुटुंब सदस्य म्हणून निवडू शकतात. सरकारने एक कठोर अट घातली आहे: पुरुष कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय फक्त एकदाच निवडण्याची परवानगी असेल. याचा अर्थ असा की, एकदा कर्मचाऱ्याने आपल्या आई-वडिलांना आश्रित म्हणून निवडले की, भविष्यात त्यांना हा पर्याय बदलून सासू-सासऱ्यांना निवडता येणार नाही. .HBA Interest Rate: घर खरेदी-बांधणीसाठी स्वस्त कर्जाचा फायदा कायम! HBA व्याजदरात वाढ नाही; सरकारचा मोठा निर्णय.आई-वडिलांच्या दुःखद निधनानंतरही हा निर्णय बदलता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, एकदा सासू-सासऱ्यांची निवड झाल्यावर, ती पुन्हा आई-वडिलांकडे बदलता येणार नाही. ही तरतूद जुलै २०२३ च्या आदेशाचा विस्तार आहे, ज्यामध्ये पुरुष आणि महिला दोन्ही कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा एक निश्चित रक्कम कापली जाते. ही मासिक कपात सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांच्या वेतनश्रेणीच्या पातळीवर अवलंबून असते..स्तर १ ते ५ मधील कर्मचाऱ्यांना दरमहा २५० रुपये योगदान द्यावे लागते. स्तर ६ वरील व्यक्तींसाठी ही रक्कम ४५० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. स्तर ७ ते ११ मधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ६५० रुपये कापले जातात. स्तर १२ किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी ही रक्कम दरमहा रु. १,००० आहे. नियमांनुसार 'कुटुंब' या शब्दाची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामध्ये जोडीदाराव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या सदस्यांचा समावेश आहे..यामध्ये आई-वडील किंवा सासरचे नातेवाईक, बहिणी, विधवा बहिणी, विधवा मुली, अल्पवयीन भावंडे आणि मुले यांचा समावेश आहे. मुलगा वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत किंवा त्याचे/तिचे लग्न होईपर्यंत, यापैकी जे आधी येईल, तोपर्यंत अवलंबून मानला जातो. मुलीसाठी, हा लाभ तिच्या/त्याच्या लग्नापर्यंत उपलब्ध आहे. अवलंबून असलेल्या घटस्फोटित किंवा विभक्त मुली, त्यांच्या अल्पवयीन मुलांसह, देखील या योजनेचा भाग मानल्या जातात..सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या गरजांकडेही लक्ष दिले आहे. CGHS अंतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये राहणारे निवृत्तीवेतनधारक नोंदणी करून बाह्यरुग्ण आणि आंतररुग्ण (IPD) या दोन्ही सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. अशा निवृत्तीवेतनधारकांना निश्चित वैद्यकीय भत्ता (FMA) मिळत नाही. CGHS नसलेल्या भागात राहणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांकडे अनेक पर्याय आहेत. .Sugar Export: भारत सरकारचा मोठा निर्णय! साखर निर्यातीवर संपूर्ण बंदी; जागतिक दरवाढीची शक्यता वाढली.ते मासिक निश्चित वैद्यकीय भत्ता निवडू शकतात. दुसरा पर्याय म्हणजे जवळच्या CGHS शहरात नोंदणी करून उपचार घेणे, परंतु असे केल्यास त्यांना FMA सोडावा लागेल. याव्यतिरिक्त, एक मधला मार्ग आहे: निवृत्तीवेतनधारक नियमित तपासणीसाठी (OPD) FMA निवडू शकतात आणि मोठ्या रुग्णालयीन खर्चासाठी CGHS लाभांचा फायदा घेऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.