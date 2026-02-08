HRA Tax: भाडेकरूंसाठी खुशखबर! एचआरए नियमांत ऐतिहासिक बदल; सरकारचा मोठा निर्णय, आता पैसे वाचणार

काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. जर तुम्ही महानगरांमध्ये काम करत असाल आणि तुमच्या पगाराचा मोठा भाग घरभाड्यावर खर्च करत असाल, तर सरकार मोठ्या प्रमाणात कर सवलत देण्याची तयारी करत आहे. आतापर्यंत घरभाडे भत्त्यावर (HRA) जास्त कर सवलतीचा फायदा फक्त चार प्रमुख महानगरांपुरता मर्यादित होता. परंतु आता ही व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. वाढत्या भाडेपट्ट्या आणि महागाई दरम्यान त्यांची बचत वाढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी हे पाऊल वरदान आहे..सध्याच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता किंवा चेन्नईमध्ये राहत असाल तर जुन्या कर प्रणालीनुसार तुम्हाला तुमच्या पगाराच्या ५०% पर्यंत एचआरएचा दावा करण्याची परवानगी आहे. इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा ४०% आहे. परंतु आता परिस्थिती बदलणार आहे. सरकारने या यादीत आणखी चार प्रमुख शहरे जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावानुसार, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद येथे राहणारे कर्मचारी आता ५०% एचआरए सूटसाठी पात्र असतील. .8th Pay Commission: पगारात किती वाढ होणार? आठव्या वेतन आयोगाची वेबसाइट सुरू... कर्मचारी व पेन्शनधारकांना थेट सूचना देण्याची संधी.याचा अर्थ ही शहरे आता "मेट्रो" श्रेणीच्या समतुल्य मानली जातील. जर हा नियम लागू झाला तर एकूण आठ शहरांमधील रहिवासी ५०% सूटसाठी पात्र असतील, तर उर्वरित भारतासाठी ही मर्यादा ४०% राहील. या बदलाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या शहरांचे बदलते स्वरूप. गेल्या दशकात, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे सारखी शहरे केवळ नावापुरती "नॉन-मेट्रो" राहिली आहेत. परंतु प्रत्यक्षात, त्यांचे खर्च आणि राहणीमान कोणत्याही महानगरांपेक्षा कमी नाही..ही शहरे आता देशातील प्रमुख तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा केंद्रे बनली आहेत. वाढत्या रोजगार संधींसह, निवासी भाडे गगनाला भिडले आहे. परिणामी या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कामगारांसाठी पूर्वीची ४०% मर्यादा अपुरी पडत होती. या सरकारच्या पावलावरून बदलत्या शहरी लोकसंख्याशास्त्राची आणि या शहरांच्या आर्थिक केंद्रांच्या वास्तविकतेची कबुली मिळते. .Gold Silver Market : दिलासादायक! सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जागतीक पातळीवर राजकीय तणाव कमी झाल्याचा परिणाम.जे अजूनही जुनी कर व्यवस्था निवडतात त्यांच्यासाठी बचत सर्वात जास्त असेल. नवीन कर व्यवस्था अंतर्गत HRA सारख्या सवलती उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे हा परिणाम तिथे नगण्य असेल. तथापि, जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीमध्ये असाल, तर ४०% वरून ५०% कर स्लॅबवर गेल्याने तुमचे करपात्र उत्पन्न कमी होईल आणि तुमच्या खिशात जास्त पैसे राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.