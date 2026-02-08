Sakal Money

HRA Tax: भाडेकरूंसाठी खुशखबर! एचआरए नियमांत ऐतिहासिक बदल; सरकारचा मोठा निर्णय, आता पैसे वाचणार

HRA Tax Benefit: भाड्याने राहणाऱ्या काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. सरकार जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत एचआरए सूटची व्याप्ती वाढवत आहे. काही शहरांना ५०% एचआरए लाभ मिळेल.
काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. जर तुम्ही महानगरांमध्ये काम करत असाल आणि तुमच्या पगाराचा मोठा भाग घरभाड्यावर खर्च करत असाल, तर सरकार मोठ्या प्रमाणात कर सवलत देण्याची तयारी करत आहे. आतापर्यंत घरभाडे भत्त्यावर (HRA) जास्त कर सवलतीचा फायदा फक्त चार प्रमुख महानगरांपुरता मर्यादित होता. परंतु आता ही व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. वाढत्या भाडेपट्ट्या आणि महागाई दरम्यान त्यांची बचत वाढवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी हे पाऊल वरदान आहे.

