Gold Rate: आनंदाची बातमी! सोने आणि चांदीच्या किंमती कमी आणखी कमी होणार; केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय, पण कोणता?

केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयात किमती कमी केल्या आहेत. यामुळे सीमाशुल्क निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मर्यादेची किंमत कमी झाली आहे. आयातीवरील कराचा भार कमी झाला आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोने आणि चांदीचे दर त्यांच्या उच्च पातळीजवळ राहिले असले तरी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शुल्क कपात लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमतीत घट होऊ शकते..सोन्याची मूळ आयात किंमत अंदाजे $५० ने कमी करून $१,५१८ प्रति १० ग्रॅम करण्यात आली आहे. चांदीची किंमत $८०० पेक्षा जास्त कमी करून $२,६५७ प्रति किलोग्रॅम करण्यात आली आहे. या सुधारित किमती निर्दिष्ट शुल्क श्रेणी अंतर्गत कोणत्याही स्वरूपात आयात केलेल्या सोने आणि चांदीला लागू होतील. जर जागतिक स्तरावर सोने आणि चांदीच्या किमती कमी झाल्या तर भारतातील सोने आणि चांदीच्या किमती कमी होतील. .Mumbai Gold Rate U-Turn : मुंबईत सोन्याचा यु-टर्न! सकाळच्या घसरणीनंतर दुपारी अचानक वाढ, जाणून घ्या ताजे भाव.पूर्वी जास्त आयात शुल्कामुळे किंमत कपात कमी झाली असती परंतु ही कपात लक्षणीयरीत्या वाढेल. म्हणजेच सोने आणि चांदी स्वस्त होईल. ही शुल्क कपात उच्च-शुद्धता असलेल्या सोन्याच्या बार आणि नाण्यांवर तसेच चांदीच्या बुलियन आणि पदकांवर लागू होते. त्यात दागिने, मौल्यवान धातूंपासून बनवलेल्या इतर वस्तू आणि पोस्ट, कुरिअर किंवा सामानाने आणलेल्या आयातींचा समावेश नाही..चांदीची मूळ आयात किंमत शेवटची २७ जानेवारी रोजी सुधारित करण्यात आली होती. तर सोन्याच्या किमती शेवटची २२ जानेवारी रोजी सुधारित करण्यात आल्या होत्या. सरकार सहसा दर पंधरा दिवसांनी सोने आणि चांदीच्या आयात किमतींचा आढावा घेते. सोने आणि चांदीच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचत असल्याने, आयातीचे एकूण मूल्य जरी बदलले नाही तरी आयातीचे एकूण मूल्य झपाट्याने वाढण्याची अपेक्षा आहे. .यामुळे व्यापार तूट वाढण्याची चिंता निर्माण होऊ शकते आणि डॉलरच्या तुलनेत आधीच कमकुवत असलेल्या रुपयावर आणखी दबाव येऊ शकतो. आयात किमतींमध्ये ही कपात अशा वेळी झाली आहे जेव्हा व्यापार आणि उद्योग अधिकारी आधीच सतर्क होते. त्यांनी इशारा दिला होता की, वाढत्या जोखमींमुळे सरकार येत्या आठवड्यात सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार करू शकते. सरकारने सर्व अपेक्षांच्या विरुद्ध ही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Gold Rate Today : सोनं-चांदीच्या भावात सलग पाचव्या दिवशी घसरण! चांदी 5 दिवसात सुमारे 1.5 लाख रुपयांनी स्वस्त, पाहा आजचा भाव .भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा ग्राहक आणि चांदीची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. हा देश आपल्या सोन्याच्या जवळजवळ सर्व गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. ८० टक्क्यांहून अधिक चांदीच्या मागणीसाठी परदेशांवर अवलंबून असतो. गेल्या वर्षी भारताने त्याच्या एकूण परकीय चलन साठ्यापैकी जवळजवळ दहावा भाग सोने आणि चांदीच्या आयातीवर खर्च केला. दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमती वाढत राहिल्याने २०२६ मध्ये हे आयात बिल आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.