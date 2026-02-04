Sakal Money

Gold Rate: आनंदाची बातमी! सोने आणि चांदीच्या किंमती कमी आणखी कमी होणार; केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय, पण कोणता?

Gold and Silver Rate News: केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क कमी केले आहे. ज्यामुळे परदेशातून सोने आणि चांदी आयात करणे स्वस्त होणार आहे.
Gold and Silver Rate

Gold and Silver Rate

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयात किमती कमी केल्या आहेत. यामुळे सीमाशुल्क निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मर्यादेची किंमत कमी झाली आहे. आयातीवरील कराचा भार कमी झाला आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोने आणि चांदीचे दर त्यांच्या उच्च पातळीजवळ राहिले असले तरी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शुल्क कपात लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात सोने आणि चांदीच्या किमतीत घट होऊ शकते.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Central Government
Gold jewelry
Silver
central government news
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india

Related Stories

No stories found.