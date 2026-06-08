Ujjwala Scheme: उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा झटका! केंद्र सरकारने सबसिडीच्या सिलिंडरची संख्या घटवली; आता किती मिळणार?

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता दरवर्षी फक्त चार अनुदानित सिलिंडर मिळतील. सरकारने दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या सिलिंडरची संख्या नऊवरून चारवर आणली आहे. गरीब कुटुंबांतील प्रौढ महिलांना डिपॉझिटशिवाय एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला लाभार्थ्यांना दरवर्षी १२ अनुदानित १४.२-किलोचे सिलिंडर मिळत होते. .गेल्या वर्षी, अनुदानित सिलिंडरचा कोटा नऊवर आणण्यात आला होता आणि आता तो आणखी कमी करून चार करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, प्रवीण माल खानुजा यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुधारित मर्यादा ही उज्ज्वला लाभार्थ्यांच्या सरासरी वार्षिक वापराएवढी आहे. स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ते परवडणारे बनवण्यासाठी, सरकारने मे २०२२ मध्ये १४.२-किलो एलपीजी सिलिंडरवर २०० रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू केले. .LPG सिलिंडर पुन्हा महागणार! केंद्र सरकारचे संकेत, वाढीमागचं कारणही स्पष्ट सांगितलं.हे अनुदान वर्षाला १२ सिलिंडरपर्यंतच्या प्रत्येक रिफिल खरेदीनंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, १४.२-किलो सिलिंडरवरील अनुदान ३०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि हाच लाभ ५-किलो सिलिंडरपर्यंतही विस्तारित करण्यात आला. एलपीजीच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे अनुदानित कोट्यात ही कपात करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत दोनदा दरवाढ झाल्यानंतर दिल्लीत १४.२ किलोच्या सिलेंडरची किंमत एकूण ८९ रुपयांनी वाढली आहे. .शेवटची दरवाढ ७ जून रोजी झाली. ज्यामुळे किरकोळ किंमत ९४२ रुपये झाली. ३०० रुपयांचे अनुदान वजा केल्यावर पीएमयूवाय (PMUY) लाभार्थ्यांना आता १४.२ किलोच्या सिलेंडरसाठी ६४२ रुपये द्यावे लागतात. ते म्हणाले की, सुधारित मर्यादा ही पीएमयूवाय (PMUY) कुटुंबांच्या सरासरी वार्षिक वापराचे अंदाजे प्रतिबिंब आहे. सरकारच्या अंदाजित पुरवठा खर्चाच्या तुलनेत लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात प्रति सिलेंडर सुमारे ₹१,००० चा फायदा मिळतो. ७ जून रोजी एलपीजीच्या दरात प्रति सिलेंडर ₹२९ ने वाढ करण्यात आली होती..त्यांनी सांगितले की, ही वाढ दररोज १ रुपया इतकी आहे. पाच जणांच्या कुटुंबासाठी ही वाढ दररोज २० पैशांइतकी आहे. पश्चिम आशियातील व्यत्ययांमुळे आंतरराष्ट्रीय एलपीजीच्या दरात मोठी वाढ होऊनही, भारतीय कुटुंबे स्वयंपाकाच्या गॅससाठी जगातील सर्वात कमी दर देत आहेत. फेब्रुवारीच्या अखेरीस पश्चिम आशियामध्ये संघर्ष सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्या. ज्यामुळे घरगुती एलपीजी सिलेंडर पुरवण्याचा खर्च ₹१,६०० च्या वर गेला. .भारतात एलपीजी आयातीचा खर्च सौदी करार किमतीशी जोडलेला आहे. जो या इंधनासाठी जागतिक मापदंड आहे. फेब्रुवारीपासून हा मापदंड अंदाजे ४६ टक्क्यांनी वाढला आहे. कारण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे आखाती प्रदेशातून होणारा पुरवठा कमी झाला आहे. ते म्हणाले की, सरकारने २०२२ पासून ५२,००० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. दरवाढ होऊनही तेल कंपन्यांना प्रत्येक १४.२ किलोच्या सिलेंडरमागे अंदाजे ७०० रुपयांचे नुकसान होत आहे. .Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! सलग 10 व्या दिवशी दर घसरले; उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त, आज महाराष्ट्रात किती भाव?.एलपीजी व्यतिरिक्त, पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात विकल्यामुळेही तेल कंपन्यांना तोटा होत आहे. पेट्रोलवरील तोटा प्रति लिटर ६ रुपये, तर डिझेलवरील तोटा प्रति लिटर अंदाजे ३० रुपये होता. दरवाढीचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, एकूणच तेल कंपन्यांना ६०० ते ७०० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. एलपीजी व्यतिरिक्त, तेल कंपन्यांनी गेल्या महिन्यात चार हप्त्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही प्रति लिटर अंदाजे ७.५० रुपयांची वाढ केली. सीएनजीच्या दरातही प्रति किलो ६ रुपयांची वाढ करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.