HBA Interest Rate: घर खरेदी-बांधणीसाठी स्वस्त कर्जाचा फायदा कायम! HBA व्याजदरात वाढ नाही; सरकारचा मोठा निर्णय

HBA Interest Rate: केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी गृहनिर्माण आगाऊ कर्जाचा व्याजदर ७.१०% कायम ठेवला आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी गृहनिर्माण आगाऊ रकमेवरील (HBA) व्याजदरासंदर्भात एक नवीन आदेश जारी केला आहे. सरकारने व्याजदर ७.१०% वर अपरिवर्तित ठेवला आहे. गृहनिर्माण आगाऊ रक्कम हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी खरेदी करण्यासाठी किंवा घराच्या नूतनीकरणासाठी दिले जाणारे कर्ज आहे.

