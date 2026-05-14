HBA Interest Rate: घर खरेदी-बांधणीसाठी स्वस्त कर्जाचा फायदा कायम! HBA व्याजदरात वाढ नाही; सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी गृहनिर्माण आगाऊ रकमेवरील (HBA) व्याजदरासंदर्भात एक नवीन आदेश जारी केला आहे. सरकारने व्याजदर ७.१०% वर अपरिवर्तित ठेवला आहे. गृहनिर्माण आगाऊ रक्कम हे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी खरेदी करण्यासाठी किंवा घराच्या नूतनीकरणासाठी दिले जाणारे कर्ज आहे. .ही सुविधा कमी व्याजदरात उपलब्ध असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे सोपे होते. मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा व्याजदर १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहील. याचा अर्थ, कर्मचारी संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ७.१०% दराने एचबीए (HBA) चा लाभ घेऊ शकतील. सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, पुढील आदेश येईपर्यंत हा दर लागू राहील..Sugar Export: भारत सरकारचा मोठा निर्णय! साखर निर्यातीवर संपूर्ण बंदी; जागतिक दरवाढीची शक्यता वाढली.गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने ९ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या घरबांधणी कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. या सरकारी निर्णयामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल. .Milk Rate Hike: महागाईचा आणखी एक फटका! अमूलनंतर मदर डेअरीनेही दूध दर वाढवले, किती रुपयांनी? बजेट कोलमडणार.सध्या, बाजारात अनेक बँकांमध्ये गृहकर्जाचे व्याजदर ८% पेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे, ७.१०% दराने उपलब्ध असलेले एचबीए (HBA) हे कर्मचाऱ्यांसाठी एक परवडणारा आणि फायदेशीर पर्याय मानला जातो. तज्ज्ञांच्या मते, स्थिर व्याजदर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करेल, तसेच ईएमआयचा भारही कमी करेल. यामुळेच अनेक कर्मचारी बँक कर्जाऐवजी एचबीएला (HBA) प्राधान्य देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.