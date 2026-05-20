आता फक्त गरजेचाच माल आयात होणार! अनावश्यक विदेशी वस्तूंवर सरकार बंदी घालणार; व्यापार तूट कमी करण्यासाठी मास्टरप्लॅन

आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाच्या सातत्याने घसरत असलेल्या मूल्यामुळे सरकारमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने विक्रमी नीचांक गाठल्याने केंद्र सरकारने आता पूर्णपणे कारवाईला सुरुवात केली आहे. देशाचा प्रचंड आयात खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार अशा परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर कठोर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. ज्यांची भारताला विशेष गरज नाही किंवा ज्यांचे उत्पादन देशात सहजपणे करता येते. .या पावलामुळे केवळ रुपयाची स्थिती सुधारणार नाही, तर देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळेल. मंगळवारी, भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९६.५ या नव्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर बंद झाला, जो सोमवारी ९६.३४ होता. रुपयाचे हे अवमूल्यन देशाच्या व्यापार तुटीमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताची व्यापार तूट मार्चमधील २०.७ अब्ज डॉलरवरून एप्रिलमध्ये २८.४ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली आहे. .परकीय गुंतवणुकीतील मंदगतीच्या पार्श्वभूमीवर, निधीच्या बहिर्प्रवाहामुळे व्यवहार तोलाबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. जर आपण मोठ्या प्रमाणात पैसा परदेशात पाठवत राहिलो, तर त्याचा आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि नकारात्मक परिणाम होईल. ज्याचे परिणाम सर्वसामान्य माणसाला महागाईच्या रूपात मोजावे लागतील..अर्थव्यवस्थेवरील हा वाढता दबाव कमी करण्यासाठी पुढील आठवड्यात एक उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अर्थ आणि वाणिज्य मंत्रालयासह अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीदरम्यान, पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आयात खर्च कमी करण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठीच्या तात्काळ पर्यायांवर गांभीर्याने विचार केला जाईल. .अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारतात पुरेशा प्रमाणात उत्पादन होणारी अनेक उत्पादने देशात आयात केली जात आहेत. या अनावश्यक आयातीमुळे रुपयावर अवाजवी भार पडत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, सरकार एकतर अशा वस्तूंवरील सीमा शुल्क वाढवू शकते किंवा त्यांच्या आयातीवर थेट कठोर निर्बंध लादू शकते. सरकारची रणनीती स्पष्ट आहे की, ज्या वस्तू देशातच तयार होऊ शकतात, त्या परदेशातून आयात का करायच्या? .अलीकडेच वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आयातदारांना देशात खरेदी करता येणाऱ्या वस्तूंची आयात टाळण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यांनी आयातदारांना भारतातच उत्पादन संधी शोधण्याचा सल्ला दिला. सरकार आता स्वस्त, कमी दर्जाच्या परदेशी मालाच्या प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालत आहे. यासाठी, सर्व मंत्रालयांना बंदी घालता येईल अशा उत्पादनांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. गेल्याच आठवड्यात सोन्याच्या वाढत्या आयातीला आळा घालण्यासाठी सरकारने सीमा शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया घाईघाईत होणार नाही. .एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, कोणतेही नवीन निर्बंध अत्यंत काळजीपूर्वक आणि निर्धारित वेळेत लागू केले जातील. जीवनावश्यक वस्तूंच्या महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळीवर किंवा देशांतर्गत उत्पादनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जाईल. एकूणच, आयातीवर मर्यादा घालून रुपयाला आधार देणे हे सरकारचे अंतिम ध्येय आहे. यामुळे भारतातील उत्पादन वाढेल, रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि देशांतर्गत उद्योगाला अत्यंत आवश्यक असलेली चालना मिळेल.