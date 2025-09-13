Medicine MRP Change: औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं स्वस्त होणार! केंद्र सरकारचा नवा आदेश लागू, अंमलबजावणी कधी करणार?

सरकारने सर्व औषध कंपन्यांना नवीन जीएसटी प्रणाली अंतर्गत २२ सप्टेंबर २०२५ पासून औषधे, फॉर्म्युलेशन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या एमआरपीमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्याने ग्राहकांना आणि रुग्णांना फायदा होईल असे राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने म्हटले आहे. सरकारने औषध कंपन्यांना डीलर्स, किरकोळ विक्रेते, राज्य औषध नियंत्रक आणि सरकारला नवीन जीएसटी दर आणि अद्ययावत एमआरपीसह नवीन किंमत यादी किंवा पूरक किंमत यादी जारी करण्यास सांगितले आहे..या सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की जर कंपन्यांनी किरकोळ पातळीवर किंमतीचे पालन सुनिश्चित केले तर त्यांना २२ सप्टेंबरपूर्वी बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्टॉकवर परत मागवण्याची, पुन्हा लेबल करण्याची किंवा स्टिकर्स लावण्याची आवश्यकता नाही. नियामकाने असे सुचवले आहे की, उद्योग संघटना स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन डीलर्स आणि किरकोळ विक्रेत्यांना नवीन जीएसटी दरांची माहिती देऊ शकतात..आता CIBIL Score वाढवण्यासाठी ChatGPT मदत करणार, पण कशी? जाणून घ्या....रसायने आणि खते मंत्रालयाने शुक्रवारी याबाबत एक अधिसूचना जारी केली. कारण औषधांची किंमत आणि पॅकेजिंग हे कायदेशीर मेट्रोलॉजीच्या कक्षेबाहेर आहे. जे FMCG उत्पादनांना लागू होते. ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या ५६ व्या GST परिषदेच्या बैठकीत GST दरांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. परिषदेने प्रमुख औषधांवरील GST दर ५% वरून शून्यावर आणला. सुमारे ३३ जेनेरिक औषधे करमुक्त झाली आहेत आणि २२ सप्टेंबर २०२५ पासून नवीन दर लागू होतील..Jan Aushadhi Kendra: आता घराजवळच स्वस्त औषधे मिळणार! हजारो जनऔषधी केंद्र उघडणार, नवा नियम कधीपासून लागू होणार?.वॅडिंग, गॉझ, बँडेज आणि ड्रेसिंग्ज, अॅडेसिव्ह प्लास्टर, पोल्टिसेस यासारख्या वस्तूंवर औषधी पदार्थांनी लेपित केलेले किंवा वैद्यकीय, दंत किंवा पशुवैद्यकीय वापरासाठी किरकोळ विक्रीसाठी पॅक केलेले आता १२% वरून ५% कर आकारला जाईल. सरकारने टॅल्कम पावडर, फेस पावडर, केसांचे तेल, शाम्पू, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबण, शेव्हिंग क्रीम, शेव्हिंग लोशन आणि आफ्टर शेव्ह लोशन यासारख्या बहुतेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर १८% वरून ५% पर्यंत कमी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.