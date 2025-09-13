Sakal Money

Medicine MRP Change: औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं स्वस्त होणार! केंद्र सरकारचा नवा आदेश लागू, अंमलबजावणी कधी करणार?

Medical Devices GST Cut: राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे उद्योगांना जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत सुधारित करून वस्तू आणि सेवा कर कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

सरकारने सर्व औषध कंपन्यांना नवीन जीएसटी प्रणाली अंतर्गत २२ सप्टेंबर २०२५ पासून औषधे, फॉर्म्युलेशन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या एमआरपीमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जीएसटी दरांमध्ये कपात केल्याने ग्राहकांना आणि रुग्णांना फायदा होईल असे राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने म्हटले आहे. सरकारने औषध कंपन्यांना डीलर्स, किरकोळ विक्रेते, राज्य औषध नियंत्रक आणि सरकारला नवीन जीएसटी दर आणि अद्ययावत एमआरपीसह नवीन किंमत यादी किंवा पूरक किंमत यादी जारी करण्यास सांगितले आहे.

