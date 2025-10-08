Sakal Money

Atal Pension Yojana: महत्त्वाची बातमी! अटल पेन्शन योजनेसाठी नवा नियम, नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल, जाणून घ्या...

Atal Pension Yojana New Rule: अटल पेन्शन योजनेसाठी नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
Vrushal Karmarkar
अटल पेन्शन योजना (APY) नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. पोस्ट विभागाने एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, जुने APY फॉर्म 1 ऑक्टोबर 2025 पासून स्वीकारले जाणार नाहीत. नवीन नोंदणीसाठी फक्त सुधारित फॉर्म वैध असेल. योजनेअंतर्गत व्यक्तींना प्रदान केलेल्या पेन्शन आणि संबंधित सेवा सुलभ आणि सुधारित करण्यासाठी पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

