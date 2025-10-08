Atal Pension Yojana: महत्त्वाची बातमी! अटल पेन्शन योजनेसाठी नवा नियम, नोंदणी प्रक्रियेत मोठा बदल, जाणून घ्या...

अटल पेन्शन योजना (APY) नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. पोस्ट विभागाने एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, जुने APY फॉर्म 1 ऑक्टोबर 2025 पासून स्वीकारले जाणार नाहीत. नवीन नोंदणीसाठी फक्त सुधारित फॉर्म वैध असेल. योजनेअंतर्गत व्यक्तींना प्रदान केलेल्या पेन्शन आणि संबंधित सेवा सुलभ आणि सुधारित करण्यासाठी पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे..अटल पेन्शन योजना (APY) ही भारत सरकारची एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे जी विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तयार करण्यात आली आहे. १८ ते ४० वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत सामील होऊ शकतो. या योजनेअंतर्गत, सदस्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षी किमान ₹१,००० ते कमाल ₹५,००० पर्यंत मासिक पेन्शन मिळण्याचा अधिकार आहे. .Stock Market Closing: शेअर बाजार लाल रंगात बंद; निफ्टी 25,000 च्या जवळ, कोणते शेअर्स घसरले?.पेन्शनची रक्कम सदस्याच्या नियमित योगदानावर अवलंबून असते. गरीब आणि मध्यमवर्गीय व्यक्तींना त्यांच्या वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. आता नवीन APY नोंदणी फक्त एका नवीन फॉर्मद्वारे स्वीकारल्या जातील, ज्यामध्ये काही नवीन आवश्यक माहिती असते. या फॉर्ममध्ये अनिवार्य FATCA/CRS (परदेशी कर) घोषणा समाविष्ट आहे. याचा अर्थ असा की अर्जदारांना आता त्यांच्या परदेशी राष्ट्रीयत्वाबद्दल माहिती देणे आवश्यक असेल.जेणेकरून ही योजना भारतीय नागरिकांपुरती मर्यादित राहील. .याव्यतिरिक्त, नवीन APY खाती फक्त पोस्ट ऑफिसद्वारे उघडता येतात, कारण ही खाती पोस्टल बचत खात्यांशी जोडलेली असतात. 30 सप्टेंबर 2025 नंतर जुन्या फॉर्मचा वापर करून कोणतीही नवीन नोंदणी स्वीकारली जाणार नाही. अटल पेन्शन योजनेत नावनोंदणी करण्यासाठी, अर्जदारांचे वय १८ ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. त्यांचे बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये बचत खाते असणे आवश्यक आहे. ते करदाते देखील नसावेत. .Bank Shutdown: आरबीआयचा मोठा निर्णय! साताऱ्यातील सहकारी बँकेचं लायसन्स केल रद्द, ग्राहकांचे पैसे अडकले.नोंदणी करताना तुमचे आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर देणे अनिवार्य आहे जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या मोबाईल फोनवर थेट योजनेचे अपडेट्स मिळू शकतील. टपाल विभागाने देशभरातील सर्व टपाल कार्यालयांना फक्त नवीन सुधारित APY फॉर्म वापरण्याचे आणि जनतेला त्याची जाणीव करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नवीन नियमाची सर्वांना जाणीव व्हावी यासाठी सर्व टपाल कार्यालयांमधील सूचना फलकांवर या बदलाची माहिती देखील लावली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.