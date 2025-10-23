Sakal Money

Pension Rule: महत्त्वाची बातमी! पेन्शन आणि निवृत्तीच्या नियमांत बदल; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Pension And Retirement Rule: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन २०२५ मध्ये पेन्शन आणि निवृत्तीचे नियम बदलले आहेत. जाणून घ्या कोणते बदल झाले आहेत?
Vrushal Karmarkar
केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना लक्षात घेऊन अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांचा त्यांच्या भविष्यावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर थेट परिणाम होईल. भारत सरकारच्या या पावलांचा कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होईल. सरकारने २०२५ मध्ये आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोनदा वाढ केली आहे. ते नवीन युनिफाइड पेन्शन योजनेचे फायदे देखील देत आहे.

