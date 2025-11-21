EPFO: महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार; केंद्र सरकार ईपीएफओमध्ये मोठा बदल करणार

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित एक मोठा बदल करण्याची तयारी करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, EPFO पगार मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करत आहे. जर हा बदल लागू झाला तर देशभरातील १ कोटींहून अधिक कर्मचाऱ्यांना EPS पेन्शनचा लाभ मिळेल..२०१४ मध्ये ₹६,५०० वरून वाढवण्यापासून ₹१५,००० प्रति महिना मर्यादा अपरिवर्तित राहिली आहे. तेव्हापासून त्यात सुधारणा झालेली नाही. ईपीएफओ पेन्शन योजना, ईपीएस अंतर्गत, पगार मर्यादा निश्चित केली आहे. सध्या ही मर्यादा दरमहा ₹१५,००० आहे. याचा अर्थ असा की एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार ₹२५,०००, ₹४०,००० किंवा त्याहून अधिक असला तरीही, पेन्शन फक्त ₹१५,००० च्या आधारे मोजली जाते. .Aadhaar Card Rule: आधार कार्डमध्ये सर्वात मोठा बदल! पत्ता आणि जन्मतारीख गायब होणार, फक्त 'या' गोष्टीवरून तुमची ओळख पटणार.आता, ही मर्यादा ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे पगार जास्त असला तरीही पेन्शन बेस वाढेल आणि भविष्यात पेन्शनची रक्कम चांगली होईल. मुंबईतील एका व्यावसायिक कार्यक्रमात, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी तातडीने आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले की, हे दुर्दैवी आहे की वार्षिक ₹१५,००० पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले इतके लोक पेन्शनसाठी पात्र नाहीत आणि त्यांना वृद्धापकाळात त्यांच्या मुलांवर अवलंबून राहावे लागते..ते म्हणाले की, जुने मर्यादा बदलण्याची आवश्यकता आहे कारण ते आजच्या भारतातील उत्पन्न परिस्थितीचे प्रतिबिंबित करत नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार, फक्त ₹१५,००० पर्यंत मूळ वेतन मिळवणारे कर्मचारीच EPF आणि EPS कव्हरसाठी पात्र आहेत. त्याहूनही थोडे जास्त उत्पन्न मिळवणारे कर्मचारी या योजनेतून बाहेर पडू शकतात. कंपन्यांवर त्यांची नोंदणी करण्याचा कोणताही दबाव नाही. यामुळे शहरांमधील अनेक खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन असूनही निवृत्तीनंतरच्या बचतीशिवाय राहावे लागते..कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेत वाढ करण्यासाठी आणि पेन्शन प्रणाली मजबूत करण्यासाठी कर्मचारी पेन्शन योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ईपीएस पैसे काढण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की कर्मचारी आता तीन वर्षे बेरोजगार राहिल्यानंतर किंवा सेवेबाहेर राहिल्यानंतरच त्यांचे ईपीएस निधी काढू शकतील. .Tata Group Layoffs : टिसीएसमधील १२ हजार नोकरदारांच्या कपातीनंतर टाटाच्या आणखी एका कंपनीत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना मिळणार नारळ.या निर्णयाचा उद्देश अकाली पैसे काढणे रोखणे आणि लोकांना दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणे, आयुष्यभर पेन्शन सुनिश्चित करणे आहे. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे सरकार दरमहा किमान पेन्शन मर्यादेचे पुनर्मूल्यांकन करत आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून ती कायम आहे. कामगार संसदीय समितीने वाढीची शिफारस केली आहे आणि लवकरच त्याची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे वाढत्या महागाईने त्रस्त असलेल्या पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.