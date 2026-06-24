Tomato Rate: लाल टोमॅटोने महागाईची झळ वाढवली! स्वस्त दरात विक्रीसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार

टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडत आहेत. या लालभडक टोमॅटोंमुळे आता सर्वसामान्यांच्या खर्चावर परिणाम होऊ लागला आहे. अनेक शहरांमध्ये टोमॅटोचा भाव ७० रुपये प्रति किलोच्या वर गेला आहे, तर काही भागांमध्ये किरकोळ दर त्याहूनही जास्त आहेत. वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. .केंद्र सरकार आता अनुदानित टोमॅटो विकण्याची तयारी करत आहे. ज्यामुळे ग्राहकांना ते कमी किमतीत उपलब्ध होतील. टोमॅटोच्या दरात झालेल्या वाढीमागे पुरवठ्याची कमतरता हे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि खराब हवामानामुळे पिकांवर परिणाम झाला आहे. शिवाय, पुरेसा पुरवठा बाजारात पोहोचत नाहीये. वाढता वाहतूक खर्च आणि काही भागांतील घटलेल्या उत्पादनाचाही दरांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत टोमॅटोच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे..Nirav Modi UK Court Verdict : नीरव मोदीला लंडन हायकोर्टाचा मोठा झटका; बँक ऑफ इंडियाचे १०० कोटींचे कर्ज फेडण्याचे आदेश.किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानित टोमॅटो विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकार कमी किमतीत टोमॅटो उपलब्ध करून देईल. सरकारी यंत्रणांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर टोमॅटो खरेदी करून विविध शहरांमध्ये विकले जातील. यामुळे बाजारात पुरवठा वाढेल आणि किमतींवरील दबाव कमी होण्यास मदत होईल..सरकार सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआरसह प्रमुख शहरांमध्ये कमी दरात टोमॅटो विकू शकते. यासाठी मोबाईल व्हॅन आणि सरकारी विक्री केंद्रांचा वापर केला जाईल. गेल्या वर्षीही, वाढत्या किमतींच्या काळात सरकारने अशाच प्रकारे अनुदानित टोमॅटो विकून ग्राहकांना काहीसा दिलासा दिला होता. कधी भाजी म्हणून, तर कधी सॅलडमध्ये, टोमॅटो भारतीय जेवणातील एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे, भाववाढीचा थेट परिणाम घरगुती बजेटवर होतो. .Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार... पण कधी? पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिलं मोठं अपडेट.अनेक लोकांच्या मते, भाज्यांचे भाव आधीच जास्त होते आणि आता टोमॅटोच्या वाढलेल्या किमतींमुळे स्वयंपाकघरातील खर्च आणखी वाढला आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जर पुरवठा लवकरच सामान्य झाला नाही, तर येत्या काही दिवसांत किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होऊ शकतात. सरकारी हस्तक्षेपानंतर काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जर नवीन पीक लवकर बाजारात पोहोचले, तर किमती हळूहळू कमी होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.