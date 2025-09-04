Sakal Money

GST Cut: नवीन जीएसटीमुळे सरकारला ४८००० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार? जाणून घ्या तज्ञांचे मत...

GST Reduction Expert Opinion: देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये मोठा बदल केला. पूर्वी जीएसटी १.० मध्ये चार स्लॅब होते. परंतु आता ते फक्त दोन स्लॅबवर आणण्यात आले आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जीएसटी सुधारणांअंतर्गत ज्या घोषणा करायच्या होत्या त्या करण्यात आल्या आहेत. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी करून मध्यम आणि निम्न मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या जीएसटी सुधारणांमुळे देशांतर्गत मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु त्याची किंमत महसूल तोट्याच्या स्वरूपात मोजावी लागेल. तेही अशा वेळी जेव्हा सरकारच्या कर संकलनावर आधीच दबाव आहे. सरकारच्या या जीएसटी भेटीमुळे सरकारचे खाते किती बिघडेल? तसेच, देशासाठी ही जीएसटी सुधारणा किती महत्त्वाची आहे?

