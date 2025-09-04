GST Cut: नवीन जीएसटीमुळे सरकारला ४८००० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार? जाणून घ्या तज्ञांचे मत...

जीएसटी सुधारणांअंतर्गत ज्या घोषणा करायच्या होत्या त्या करण्यात आल्या आहेत. दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी करून मध्यम आणि निम्न मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या जीएसटी सुधारणांमुळे देशांतर्गत मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु त्याची किंमत महसूल तोट्याच्या स्वरूपात मोजावी लागेल. तेही अशा वेळी जेव्हा सरकारच्या कर संकलनावर आधीच दबाव आहे. सरकारच्या या जीएसटी भेटीमुळे सरकारचे खाते किती बिघडेल? तसेच, देशासाठी ही जीएसटी सुधारणा किती महत्त्वाची आहे?.ही जीएसटी सुधारणा महत्त्वाची आहे. जीएसटी १.० मधील बहुतेक कमतरता दूर करण्यात आल्या आहेत. कर स्लॅबची संख्या चार वरून दोन (५% आणि १८%) करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ४०% कर हा पाप उत्पादनांसाठी राखीव आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सामान्य वापराच्या वस्तूंवर आता कमी दराने कर आकारला जाईल. ज्यामुळे घरांवरील भार कमी होईल आणि देशांतर्गत मागणी मजबूत होईल. जीएसटी कौन्सिलने व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा देखील केल्या आहेत. नोंदणी सुलभ करणे, वर्गीकरण विवाद सोडवणे आणि उलटी शुल्क रचना काढून टाकणे. .GST: कर्करोग रुग्णांना दिलासा! केमोथेरपीपासून ते औषधांपर्यंत…; जीएसटी कपातीमुळे किती खर्च येणार? वाचा संपूर्ण हिशोब.पहिल्या पाच वर्षांत जीएसटी महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांनी घेतलेले कर्ज फेडल्यानंतर भरपाई उपकर रद्द केला जाईल. नवीन दर सणासुदीच्या हंगामाच्या अगदी आधी, २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. २०२३-२४ च्या वापर पद्धतीनुसार, वार्षिक महसूल ४८,००० कोटी रुपयांनी कमी होईल असा सरकारचा अंदाज आहे. महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, निव्वळ महसूल सुमारे ४८,००० कोटी रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. .आयएएनएसने श्रीवास्तव यांना उद्धृत केले की, २०२३-२४ च्या वापर पद्धतीनुसार, निव्वळ महसूल सुमारे ४८,००० कोटी रुपयांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आम्ही त्याच वर्षासाठी वेगवेगळे आकडे गोळा केले होते. ही प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की केवळ एकाच संख्येवर लक्ष केंद्रित केल्याने संपूर्ण चित्र उघड होऊ शकत नाही. हे नुकसान फार मोठे नाही. अनावश्यक खर्च कमी करून ते नियंत्रित केले जाऊ शकते. अधिकाऱ्यांचा असाही युक्तिवाद आहे की जीएसटी २.० अंतर्गत चांगला वापर आणि चांगले अनुपालन यामुळे मध्यम कालावधीत या नुकसानाची मोठ्या प्रमाणात भरपाई होईल..Sin Goods In GST: जीएसटी कमी झाला, पण या 'सिन गुड्स' कोणत्या आहेत? ज्या खरेदी करणे होणार महाग.सध्या सरकारसाठी एकूण कर संकलन ही एक मोठी चिंता मानली जाते. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन बजेट अंदाजापेक्षा कमी राहिले आहे. मंद व्यावसायिक वातावरण आणि कमी उत्पन्न कर स्लॅबमुळे प्रत्यक्ष कर संकलन बजेटमध्ये अंदाजित १२ टक्के वाढीपेक्षा ४ टक्के कमी आहे. अप्रत्यक्ष कर देखील बजेट अंदाजांपेक्षा मागे आहेत. जे कमकुवत नाममात्र जीडीपी वाढ दर्शवितात. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की महसुलाच्या अंदाजांची पूर्तता करण्यासाठी, कर वाढीचा दर सरकारच्या अंदाजापेक्षा जवळजवळ दुप्पट असावा - एक कठीण काम..जीएसटी दर कपात ही विकासाला चालना देण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. पूर्वीच्या प्राप्तिकर कपातींसोबतच, हे पाऊल वापराला चालना देण्यासाठी, क्षमता वापर वाढल्याने खाजगी गुंतवणूक पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि पर्यायाने जीडीपी वाढीला चालना देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. मजबूत वाढीमुळे अखेर महसूल वाढेल, ज्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल. तरीही, मागणी वाढण्यास थोडा वेळ लागेल. जीएसटी कपात आणि सणासुदीच्या हंगामाची सांगड घालून सरकार ही तफावत भरून काढण्याची आशा करत आहे..Shivaji Maharaj Tax System: कसा होता शिवाजी महाराजांचा GST पॅटर्न? शिवकाळात अशी होती टॅक्स सिस्टीम .नरेंद्र मोदी सरकारचा राजकोषीय एकत्रीकरणाचा रेकॉर्ड चांगला आहे. त्या प्रतिष्ठेशी तडजोड होण्याची शक्यता कमी आहे. आर्थिक वर्ष २६ साठी, त्यांनी जीडीपीच्या ४.४ टक्के इतके कठीण राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जरी महसूल कमी राहिला तरी, केंद्र सरकार लक्ष्यावर टिकण्यासाठी बजेटमध्ये भांडवली खर्च कमी करू शकते किंवा अनावश्यक खर्च कमी करू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून मिळणारा उच्च लाभांश तसेच आयडीबीआय बँक आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एलआयसी) कडून अपेक्षित निर्गुंतवणूक उत्पन्न देखील मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.