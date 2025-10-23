Sakal Money

Eighth Pay Commission: केंद्र आठवा वेतन आयोग कधी लागू करणार? मोठी अपडेट आली समोर, सरकारची योजना काय? वाचा...

Eighth Pay Commission Update: आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेतील सध्याचे अडथळे दूर होतील अशी अपेक्षा आहे. याबाबत केंद्र सरकारने एक योजना आखली आहे.
केंद्र सरकार लवकरच आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवीन घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेतील सुरू असलेल्या अडथळ्यांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे. या बातमीचा फायदा गेल्या काही महिन्यांपासून नवीन वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या सुमारे १ कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना होईल. सरकारने अद्याप समिती स्थापन केलेली नाही किंवा सदस्यांची घोषणा केलेली नाही.

