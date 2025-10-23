Eighth Pay Commission: केंद्र आठवा वेतन आयोग कधी लागू करणार? मोठी अपडेट आली समोर, सरकारची योजना काय? वाचा...

केंद्र सरकार लवकरच आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवीन घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेतील सुरू असलेल्या अडथळ्यांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे. या बातमीचा फायदा गेल्या काही महिन्यांपासून नवीन वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या सुमारे १ कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना होईल. सरकारने अद्याप समिती स्थापन केलेली नाही किंवा सदस्यांची घोषणा केलेली नाही. .सरकार आठव्या वेतन आयोगासाठी नियम आणि कायदे तयार करण्यात सक्रियपणे गुंतले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अधिसूचना जारी करू शकते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकार आठव्या वेतन आयोगाचा मसुदा तयार करण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहू शकत नाही. कारण ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. यानंतर, सरकारला आवश्यक पावले उचलावी लागतील..Pension Rule: महत्त्वाची बातमी! पेन्शन आणि निवृत्तीच्या नियमांत बदल; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय.याअंतर्गत, सरकार नवीन आयोगावर सदस्यांची नियुक्ती करू शकते. केंद्र सरकार सध्या राज्ये, वित्त विभाग आणि इतर विभागांकडून मिळालेल्या सूचनांचा आढावा घेत आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर सक्रियपणे काम करत आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबतची अधिसूचना सरकारकडून योग्य वेळी जारी केली जाईल. .आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे ५० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना आणि अंदाजे ६.५ दशलक्ष पेन्शनधारकांना आर्थिक फायदा होईल. मागील वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता, साधारणपणे दोन ते तीन वर्षे लागतात. म्हणूनच, २०२८ पर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकार या वर्षांमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना बोनस म्हणून पगारवाढ देईल, म्हणजेच त्यांना कोणतेही नकसान होणार नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.