आता CIBIL Score वाढवण्यासाठी ChatGPT मदत करणार, पण कशी? जाणून घ्या...

जर तुमचा CIBIL किंवा क्रेडिट स्कोअर कमी असेल आणि तुम्ही त्याबद्दल काळजीत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. आजच्या डिजिटल युगात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच AI प्रत्येक क्षेत्रात काम सोपे करत आहे आणि आता AI तुमच्या या आर्थिक समस्येत उपयुक्त ठरू शकते. चॅटजीपीटी सारखी AI साधने तुमच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर आधारित सूचना देऊन तुमचा स्कोअर सुधारण्यास कशी मदत करू शकतात ते समजून घेऊया..क्रेडिट स्कोअर हा एक आकडा आहे जो तुम्ही तुमचे मागील कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड किती चांगले फेडले आहेत हे दर्शवितो. हा स्कोअर सहसा ३०० ते ९०० च्या दरम्यान असतो. जर तुमचा स्कोअर ७५० किंवा त्याहून अधिक असेल तर बँका आणि वित्तीय कंपन्या तुम्हाला सहजपणे कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड देतात. परंतु जर स्कोअर कमी असेल, जसे की ६००-६५०, तर तुम्हाला कर्ज मिळण्यास अडचण येऊ शकते..बहुतेक लोकांना माहित आहे की वेळेवर बिले भरणे, क्रेडिट वापर 30% पेक्षा कमी ठेवणे आणि वारंवार कर्जासाठी अर्ज न करणे महत्वाचे आहे. परंतु कधीकधी, हे सर्व करूनही, स्कोअर सुधारत नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्या बाबतीत खरी समस्या काय आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे बनते आणि एआय टूल्स हेच करतात. ChatGPT सारखी AI टूल्स तुमची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारतात जसे की तुमचे उत्पन्न, खर्च, मागील डिफॉल्ट, क्रेडिट रिपोर्टमध्ये नोंदवलेल्या चुका इत्यादी..यानंतर, AI तुमच्या उत्तरांचे विश्लेषण करते आणि कमी स्कोअरचे कारण काय असू शकते हे ओळखते. नंतर ते तुम्हाला एक कस्टम प्लॅन देते म्हणजेच तुमच्यासाठी बनवलेली रणनीती. यानंतर तुम्ही AI टूलने सांगितलेल्या योजनेचे अनुसरण करू शकता किंवा सहज पकडल्या न जाणाऱ्या चुका दुरुस्त करू शकता आणि यामुळे क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यास मदत होते.