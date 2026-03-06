Maharashtra Budget: महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; चार नवीन योजनांचा पाऊस, पण कोणत्या? जाणून घ्या...

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी चार प्रमुख योजनांची घोषणा केली आहे आणि त्याचबरोबर विशेष शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू केली जाईल. .याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना रसायनमुक्त शेती स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती मोहीम सुरू केली जाईल. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यव्यवसाय संपदा योजना सुरू केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, मुख्यमंत्री बळीराजा फार्म ट्रेल रोड योजना देखील राबवली जाईल, ज्या अंतर्गत शेतात जाण्यासाठी मार्ग विकसित केले जातील..Maharashtra Budget 2026 : लाडक्या बहिणींचे २१०० रुपयांचे स्वप्न भंगले! वाढीव निधीच नाहीच, महायुती सरकारचा यू-टर्न; अर्थसंकल्पात मोठी निराशा.महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राबाबत एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकार "अॅग्री स्टॅक" योजना राबवणार आहे. ज्यामुळे शेतकरी ओळखपत्र प्रणाली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनेल. यामुळे शेतकऱ्यांची एक वेगळी ओळख निर्माण होईल, ज्यामुळे त्यांना विविध योजनांचे फायदे थेट मिळू शकतील. सरकारच्या मते, आतापर्यंत सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांसाठी ओळखपत्रे तयार करण्यात आली आहेत..महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प विकसित महाराष्ट्राचे प्रतिबिंब आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे आणि ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्यात राज्य महत्त्वाची भूमिका बजावेल. प्रादेशिक संतुलित विकासासाठी चार प्रमुख केंद्रे ओळखली गेली आहेत, प्रत्येकी १६ उपकेंद्रे आहेत आणि हे प्रत्येक आगामी अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होईल. औद्योगिक क्षेत्रासाठी राज्याचे नवीन गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म आणि लघु उद्योग केंद्रे स्थापन केली जातील. .वाढवण बनेल ‘चौथी मुंबई’, १,२०० किमी मेट्रो, ६,००० किमीचा एक्सप्रेसवे अन्...; अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी मोठा मास्टरप्लॅन, तरतुदी काय?.या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग केंद्रांद्वारे अंदाजे ५० लाख थेट रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्री सौर योजनेअंतर्गत छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाईल. बांबू विकास प्रकल्पाचा विस्तार केला जाईल. देशात परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला आघाडीवर घोषित करण्यात आले आहे. मुंबई आणि पुण्यात ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केंद्रे विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गडचिरोलीला नवीन स्टील हब म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे, जिथे अंदाजे २ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ७०,००० नोकऱ्या अपेक्षित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.