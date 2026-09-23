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Cigarette Price Hike: सिगारेट पुन्हा महाग! तब्बल 51% वाढली किंमत; नवीन दर काय?

Cigarette Price Hike 2026: सिगारेटच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली असून ITC च्या Gold Flake Premium, Classic Connect आणि Gold Flake Super Starच्या नवीन किमती जाहीर झाल्या आहेत.
Cigarette Price Hike

Cigarettes Get Costlier Again! Prices Rise by Up to 51% in 2026

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Cigarette Price Increased: सिगारेटच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. डीलर्सकडून NDTV ला मिळालेल्या माहितीनुसार, इम्पीरियल टोबॅको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच ITC ने आपल्या लोकप्रिय ब्रँड Gold Flake Premium सिगारेटच्या किमतीत सप्टेंबर महिन्यात वाढ केली आहे.

नवीन दरवाढीनंतर आता Gold Flake Premium च्या 10 सिगारेटच्या पॅकची किंमत 125 रुपयांवरून 135 रुपये झाली आहे. म्हणजेच एका झटक्यात कंपनीने या पॅकच्या किमतीत तब्बल 8% वाढ केली आहे.

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