Cigarette Price Hike: सिगारेट पुन्हा महाग! तब्बल 51% वाढली किंमत; नवीन दर काय?

Cigarette Price Increased: सिगारेटच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. डीलर्सकडून NDTV ला मिळालेल्या माहितीनुसार, इम्पीरियल टोबॅको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच ITC ने आपल्या लोकप्रिय ब्रँड Gold Flake Premium सिगारेटच्या किमतीत सप्टेंबर महिन्यात वाढ केली आहे.नवीन दरवाढीनंतर आता Gold Flake Premium च्या 10 सिगारेटच्या पॅकची किंमत 125 रुपयांवरून 135 रुपये झाली आहे. म्हणजेच एका झटक्यात कंपनीने या पॅकच्या किमतीत तब्बल 8% वाढ केली आहे..यावर्षी दुसऱ्यांदा वाढGold Flake Premium च्या किमतीत 2026 या वर्षात ही दुसरी वाढ आहे. याआधी जूनमध्ये कंपनीने या ब्रँडच्या 10 सिगारेटच्या पॅकची किंमत 115 रुपयांवरून 125 रुपये केली होती. त्यावेळी सुमारे 8.7% वाढ झाली होती. म्हणजेच मागच्या 3 महिन्यांत या ब्रँडच्या 10 सिगारेटच्या पॅकच्या किमतीत सुमारे 17.4% वाढ झाली आहे..Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोनं स्वस्त! सराफा बाजारात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण; तुमच्या शहरात ताजा भाव पाहा .इतर ब्रँडच्या किमतीही वाढल्याITC ने आपल्या Gold Flake Premium सोबत इतर ब्रँडच्या किमतीतही वाढ झाल्याच रीपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. Classic Connect च्या 20 सिगारेटच्या पॅकची किंमत 390 रुपायांवरून 428 रुपये झाली आहे. म्हणजेच सुमारे 10% वाढ झाली.तर Gold Flake Super Star च्या 10 सिगारेटच्या पॅकची किंमतही 79 रुपायांवरून 89 रुपये झाली आहे. या पॅकच्या किमतीत सर्वाधिक 12.66% वाढ झाली आहे..तब्बल 51% वाढClassic Connect आणि Gold Flake Super Star या दोन्ही ब्रँडच्या किमतीत यापूर्वीही वाढ करण्यात आली होती. फेब्रुवारीमध्ये Classic Connect च्या 20 सिगारेटच्या पॅकची किंमत 20 टक्क्यांनी वाढून 300 रुपायांवरून 360 रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर ती पुन्हा वाढून 390 रुपये झाली. आता त्यात पुन्हा वाढ झाल्याने या 9 महिन्यांत सुमारे 42.66% वाढ झाली.दुसरीकडे, Gold Flake Super Star च्या 10 सिगारेटच्या पॅकची किंमतही 59 वरून वाढ होत आता 89 झाली आहे म्हणजेच आता यात तब्बल 51% वाढ झाली..India-New Zealand FTA: 20 ऑक्टोबरपासून दारू होणार स्वस्त! भारत-न्यूझीलंड FTA मुळे तुम्हाला काय फायदा?.सिगारेट महागण्यामागे कारण काय?या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर तंबाखू उत्पादनांवरील कररचनेतील बदल महत्त्वाचा ठरतो. 1 फेब्रुवारी 2026 पासून सिगारेटवर 40% GST दर लागू करण्यात आला. त्यासोबत अतिरिक्त उत्पादन शुल्क म्हणजेच एक्साइज ड्यूटिची नवी रचनाही लागू झाली. या अतिरिक्त ड्युटीचा दर सिगारेटची लांबी आणि ती फिल्टर केलेली आहे की नाही, यासारख्या घटकांनुसार बदलतो. त्यामुळे वाढलेल्या कर आणि ड्युटीचा परिणाम सिगारेटच्या किमतीत दिसून येत असून, उत्पादकांकडून विविध ब्रँडच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.