ग्राहक देवो भव:!

‘Grahak Devo Bhava’: योजनांच्या मालमत्तेच्या आकारानुसार ५०० कोटी रुपयांपासून पुढे सात स्तर ठरवून त्यानुसार ‘टीईआर’ कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ढोबळमानाने, सतत खुल्या योजनांसाठी एकूण खर्चात सुमारे १५ पैशांची, तर बंद योजनांसाठी २५ पैशांची घट अपेक्षित आहे.
-सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

म्युच्यअल फंड उद्योगात गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि किफायतशीर सेवा मिळण्यासाठी भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने नुकतेच ‘टीईआर’अर्थात टोटल एक्स्पेन्स रेशो व इतर खर्चाच्या मर्यादांबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना व प्रस्ताव मांडले आहेत. या सूचनांवर अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे.

