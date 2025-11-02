ग्राहक देवो भव:!

-सुहास राजदेरकर, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार म्युच्यअल फंड उद्योगात गुंतवणूकदारांना अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि किफायतशीर सेवा मिळण्यासाठी भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने नुकतेच ‘टीईआर’अर्थात टोटल एक्स्पेन्स रेशो व इतर खर्चाच्या मर्यादांबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना व प्रस्ताव मांडले आहेत. या सूचनांवर अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष त्याकडे लागले आहे..प्रमुख सूचनाम्युच्युअल फंड ज्या मध्यस्थांकडून (ब्रोकर) शेअरची खरेदी-विक्री करतात, त्यांचे कमिशन किंवा खर्च योजनांवर आकारण्यात येतो तो १२ पैशांवरून दोन पैशांवर आणावा आणि डेरिव्हेटीव्ह विभागामध्ये हा खर्च पाच पैशांवरून एक पैशावर आणावा. संशोधन अहवाल खर्च हा ‘टीईआर’ अर्थात टोटल एक्सपेन्स रेशोमध्ये आकारता येत असल्याने तो पुन्हा ब्रोकर कमिशनमध्येसुद्धा दाखविला जात होता, ते आता होणार नाही..योजनांच्या मालमत्तेच्या आकारानुसार ५०० कोटी रुपयांपासून पुढे सात स्तर ठरवून त्यानुसार ‘टीईआर’ कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ढोबळमानाने, सतत खुल्या योजनांसाठी एकूण खर्चात सुमारे १५ पैशांची, तर बंद योजनांसाठी २५ पैशांची घट अपेक्षित आहे. या बदलांनंतर इक्विटी योजनांचा टीईआर सुमारे एक टक्का व डेट योजनांचा ०.८ टक्क्यांपर्यंत राहू शकतो. (अंतिम निर्णय प्रलंबित).योजनेचा खर्च आकारतांना एसटीटी, जीएसटी, सीटीटी व स्टॅम्प ड्युटी हे कर एकूण खर्चातून वगळण्यात येतील.फंडाच्या एक्झिट लोडमध्ये २०१२ मध्ये बदल करण्यात आले, तेव्हा फंड कंपन्यांना २० पैसे अधिक आकारण्यास परवानगी होती, जी २०१८ मध्ये पाच पैसे केली होती. आता ती संपूर्णपणे रद्द करण्याच्या सूचना आहेत; ज्यामुळे ठराविक कालावधीच्या आत गुंतवणूक काढली, तर फक्त एक्झिट लोड द्यावा लागेल..सूचनांचे तोटेगुंतवणूकदारांना काहीही तोटा नाही. परंतु, म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे आणि ब्रोकरच्या खर्चाचे प्रमाण वाढल्याने त्यांचा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अशा नोंदणीकृत कंपन्यांच्या शेअरचे भाव मागील तीन दिवसांमध्ये खाली आलेले पाहायला मिळाले. परंतु, अंतर्गत कार्यक्षमता वाढवून कंपन्यांना त्यांचा नफा वाढविता येईल, त्यामुळे ही घसरण तात्पुरती वाटते.एकूण व साधारण (ॲव्हरेज)यासंर्दभात आज म्युच्युअल फंड वितरकांसाठी काहीही सूचना नसल्या, तरीदेखील म्युच्युअल फंड कंपन्यांचा खर्च वाढल्याने ते वितरकांचे कमिशन कमी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे पाहता गुंतवणूकदारांना २०१३ पासूनच पर्याय आहे, की ते वितरकांना टाळून थेट गुंतवणूक करू शकतात आणि तसेही म्युच्युअल फंड योजनांची निवड ही फक्त खर्चाच्या प्रमाणावर अवलंबून नसते, तर एक्झिट लोड, योजनेची कामगिरी, करप्रणाली, योजनांचे तांत्रिक रेशो अशा अनेक गोष्टीसुद्धा महत्त्वाच्या असतात. एखाद्या योजनेचा परतावा इतर योजनांपेक्षा खूप अधिक असेल आणि अशा योजनेचा खर्च जास्त असला, तरीही गुंतवणूकदारांना फारसा फरक पडत नाही..एकूणच पाहता, ‘सेबी’च्या या प्रस्तावित बदलांमुळे गुंतवणूकदारांचे हित अधिक सुरक्षित आणि लाभदायक होईल. उद्योग अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून मजबूत बनेल. हे बदल गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने स्वागतार्हच ठरतील..दृष्टिक्षेपात म्युच्युअल फंड उद्योगम्युच्युअल फंड कंपन्या ५०मालमत्ता ७७ लाख कोटी रुपयेफोलिओ २५ कोटीगुंतवणूकदार ५.५० कोटीइक्विटी मालमत्ता ४० लाख कोटी रुपयेइक्विटी सोडून इतर मालमत्ता ३७ लाख कोटी रुपयेमालमत्तेमध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य महाराष्ट्र (३३ लाख कोटी रुपये)थेट (विना वितरक) मालमत्ता ३१ लाख कोटी रुपये.सूचनांचे फायदेयोजनांना आकारण्यात येणारा खर्च कमी झाल्याने योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य वाढेल. अर्थात गुंतवणूकदारांचा परतावा वाढेल.उद्योग अधिक पारदर्शक आणि सक्षम होईल. गुंतवणूकदारांना आपण नक्की काय फी आणि कशासाठी देतो आहोत ते अचूक कळेल.स्पर्धा निर्माण होऊन गुंतवणूकदारांचा फायदा होईल.फंडांकडे गुंतवणूकदार अधिक आकर्षित होतील, त्यामुळे उद्योगाच्या एकूण मालमत्तेमध्ये व गुंतवणूकदारांच्या संख्येतही वाढ होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.