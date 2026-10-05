Consumer Rights: चित्रपट पाहायला आलोय की जाहिराती? ग्राहकाने आवाज उठवला; थिएटरला द्यावी लागली नुकसानभरपाई, काय आहेत तुमचे अधिकार?

अॅड. अमोल अण्णा वाघमारेConsumer Wins Compensation From Theatre, Know Your Rights: आपण चित्रपटाचे तिकीट काढतो, वेळेवर थिएटरमध्ये पोचतो आणि ठरलेल्या वेळी चित्रपट सुरू होईल अशी अपेक्षा ठेवतो. प्रत्यक्षात मात्र आधी जाहिरातींचा मोठा भडिमार सुरू होतो. दोन-चार जाहिराती असतील तर आपण फारसा विचार करत नाही. पण, त्या वाढत जातात आणि चित्रपट सुरू व्हायला बराच उशीर होतो, तेव्हा मनात प्रश्न येतोच तिकीट आपण चित्रपटासाठी घेतलं आहे की जाहिराती पाहण्यासाठी? हाच प्रश्न बंगळुरूमधील एका वकिलाने विचारला..२६ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांनी बंगळुरूमधील एका मल्टिप्लेक्समध्ये 'सॅम बहादूर' चित्रपटाचे तिकीट बुक केले होते. पण, मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक जाहिराती दाखवल्या गेल्यामुळे चित्रपट उशिरा सुरू झाला. अशा वेळी अनेक जण नाराज होतात. काही जण बाहेर येऊन कर्मचाऱ्यांकडे तक्रार करतात आणि मग विषय तिथेच संपतो. या ग्राहकाने मात्र तो तिथेच संपू दिला नाही..Gold Price Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून ₹31,000 खाली; ऑक्टोबरमध्येही घसरण कायम, ताजा भाव किती?.मोठी नुकसानभरपाई या व्यक्तीने हे प्रकरण ग्राहक आयोगापर्यंत गेले. आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि संबंधित थिएटर कंपनीला २० हजार रुपये नुकसानभरपाई व आठ हजार रुपये कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले. शिवाय एक लाख रुपये ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचेही निर्देश दिले..पण या प्रकरणाकडे एका ग्राहकाला २० हजार रुपये मिळाले एवढ्यापुरते पाहणे मला योग्य वाटत नाही. रोजच्या आयुष्यात आपण अशा कितीतरी गोष्टी सहज स्वीकारतो. थिएटरमध्ये जाहिराती लागतात, चित्रपट उशिरा सुरू होतो, ठीक आहे. रेल्वे किंवा बस उशिरा येते, ठीक आहे. एखाद्या सेवेसाठी तासनतास थांबावे लागते, तरी ठीक आहे. आपण स्वतःलाच समजावतो, सगळ्यांसोबतच तर होत आहे. पण एखादी गोष्ट नेहमी घडते म्हणून ती योग्य ठरत नाही..या व्यक्तीने सगळेच सहन करतात म्हणून विषय सोडून दिला नाही. त्याने प्रश्न विचारला. कायदेशीर मार्ग वापरला. आणि संबंधित संस्थेला त्या प्रश्नाची दखल घ्यावी लागली. मात्र, इथे थांबून एक गोष्ट प्रामाणिकपणे मान्य करायला हवी. कायदा नेहमी काम करतो असे म्हणणे खरे ठरणार नाही. आपल्या आजूबाजूला रोजगार, वेतन, घर, कुटुंब किंवा नुकसान भरपाईसाठी वर्षानुवर्षे कायदेशीर लढाई लढणारे अनेक लोक आहेत. काहींना अपेक्षित निकाल मिळत नाही, तर काहींना न्याय मिळेपर्यंत खूप वेळ वाट पाहावी लागते. म्हणूनच या घटनेकडे थोडे वेगळ्या 'नजरेने' पाहायला हवे..Petrol-Diesel Price: नायरा एनर्जीच्या दरवाढीनंतर सरकारी कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?.ग्राहक संरक्षणकायद्याची खरी ताकद फक्त मोठ्या प्रकरणांत दिसत नाही. एखाद्या सामान्य माणसाची छोटीशी तक्रारही जेव्हा ऐकली जाते, तेव्हाही ती दिसते. आज लाखो लोक थिएटरमध्ये जाहिराती पाहतात. बहुतेक जण त्याला मनोरंजनाचा भाग किंवा अपरिहार्य गोष्ट समजून पुढे जातात. पण, एका ग्राहकाने त्याच गोष्टीकडे माझ्या वेळेचे काय? या प्रश्नातून पाहिले. आणि कदाचित इथेच ग्राहक संरक्षणाचा खरा अर्थ उमगतो. ग्राहक म्हणजे फक्त बिल भरून वस्तू किंवा सेवा घेणारा माणूस नाही. आपल्या पैशाच्या बदल्यात योग्य सेवा मिळायला हवी, अशी अपेक्षा ठेवणारी ती व्यक्ती असते. त्या सेवेत त्रुटी वाटली, तर आवाज उठवण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.