अर्थबोध : आई कुठे काय करते?

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकजेव्हा युद्धाची परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा काटकसरीचे महत्त्व कळते. एरवी सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू मिळविण्यासाठी अशावेळी जास्त पैसे मोजावे लागतात आणि टंचाईचा सामनादेखील करावा लागतो. सध्या जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतातील सुमारे २५ लाख लोक गरिबीच्या खाईत लोटले जातील, अशी भीती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. युद्ध संपले, तरी त्याचे हे विपरीत परिणाम दूरगामी राहतील, असेही यात म्हटले आहे. यामुळे उत्पन्न वाढविण्यावर मर्यादा येतील, अशावेळी काटकसर आणि बचत हा मंत्र परिणामकारक ठरू शकतो. यासाठी खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे (कॉस्ट कंट्रोल) आणि काही खर्च मुळातूनच कमी करणे (कॉस्ट रिडक्शन) गरजेचे आहे. अर्थात, हे फक्त देशाच्या पातळीवर पुरेसे नाही, तर अगदी व्यक्तिगत पातळीवरसुद्धा करावे लागते. सध्या प्रत्येक घरातदेखील कॉस्ट कंट्रोल आणि कॉस्ट रिडक्शन अपरिहार्य असून, या आघाडीवर गृहिणींची भूमिका महत्त्वाची आहे. .घे भरारी...केवळ घरगुती पातळीवर नव्हे, तर उद्योगव्यवसायातदेखील आर्थिक आघाडी सांभाळण्याची जबाबदारी महिला समर्थपणे सांभाळत असतात. फोर्ब्ज मासिकाने 'जगातील १०० सर्वांत शक्तिशाली महिला' या शीर्षकाखाली आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून ठोस जागतिक परिणाम घडविणाऱ्या १०० महिलांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. जागतिक स्तरावर अस्थिरता असूनही शेकडो अब्ज डॉलर मूल्य असलेल्या कंपन्यांचे व्यवस्थापन या महिला करतात. या शंभर महिलांचा समूह एकत्रितपणे सुमारे ३७ लाख कोटी डॉलर मूल्य असलेल्या कंपन्यांची आर्थिक शक्ती सकारात्मक दिशेने नियंत्रित करतो आणि जगभरातील एक अब्जांहून अधिक लोकांवर प्रभाव टाकतो..थोडक्यात, घर असो वा मोठा उद्योगसमूह, महिलांना आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून आणीबाणीच्या स्थितीतही मोठे सकारात्मक बदल घडवून आणता येऊ शकतात. आपणही 'आई कुठे काय करते?' हा दृष्टिकोन सोडून 'आई घरासाठी बरंच काही करत असते' हा दृष्टिकोन ठेवायला शिकले पाहिजे..गृहिणीची भूमिकाघरातील उपलब्ध साधनसामग्रीचा अधिकाधिक उपयोग करत, खर्चाचे काटेकोर नियोजन करणे.टंचाईच्या काळात पर्यायी साधनांचा वापर करणे.घरखर्चासाठी पूरक उत्पन्न मिळवण्यासाठी अर्धवेळ नोकरी.माहितीचा योग्य स्रोत शोधून त्याचा उपयोग कुटुंबासाठी करणे..'मदरहूड अँड मनी'आर्थिक नियोजनात घरातील महिलेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. 'सेज जर्नल' या प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय मासिकात काही महिन्यांपूर्वी ॲना क्लार्क आणि हॅले जेम्स यांनी 'मदरहूड अँड मनी' या शीर्षकाखाली एक शोधनिबंध लिहिला होता. त्यात त्यांनी महिलांच्या विशेषतः गृहिणींच्या पैसे हाताळण्याच्या क्षमतेवर ऊहापोह केला होता. याच्या निष्कर्षात लेखिका म्हणतात, की एका बाजूला वाढणारे खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला त्या वेगाने न वाढणारे उत्पन्न या कात्रीत सापडलेल्या अनेक कुटुंबातील हा तणाव घरातील कर्त्या महिलेवर येतो आणि दुर्दैवाने यासाठी संपूर्ण कुटुंबाला दोषी न धरता त्या गृहिणीला जबाबदार धरले जाते. अशा घरातील महिलेला कुटुंबाने मानसिक आधार देण्याची गरज आहे, असे यात नमूद केले आहे. हे निष्कर्ष सर्वदूर जसेच्या तसे लागू पडत नसले, तरी आपल्याकडे अशी परिस्थिती नाही ना, याची खातरजमा करायला हवी.