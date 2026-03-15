Credit Score Problem: क्रेडिट कार्डचे पैसे भरूनही ‘सिबिल स्कोअर’ कमी..!

-ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकारतुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे आणि कर्जाची परतफेड जेवढी बिनचूक कराल तेवढा तुमचा सिबिल स्कोअर चढत्या क्रमाचा असतो. सोप्या शब्दांत सिबिल स्कोअर हा आपली कर्ज फेडण्याची योग्यता आहे की नाही, हे दर्शविणारा आरसा समजला जातो आणि कर्ज फेडण्यात कसूर झाल्यास या आरशाला तडे जाऊ शकतात. परंतु, वेळेत कर्ज फेड करूनही क्रेडिट कार्ड ग्राहकाला थकबाकीदारच दर्शविल्यामुळे कर्जदाराचे सिबिल रेटिंग कमी झाले, याला सेवेतील त्रुटी म्हणूनच संबोधता येईल, असा निकाल चंडीगड येथील दोन सदस्यीय ग्राहक मंचाने नुकताच दिला..संजय सिंघला प्रकरणसंजय सिंघला यांनी २००७ मध्ये एसबीआय क्रेडिट कार्डचे सुमारे १८ हजार रुपयांचे क्रेडिट कार्डचे देणे चुकते केले, त्यांना एसबीआय क्रेडिट कार्ड कंपनीकडून 'नो ड्यूज' प्रमाणपत्रदेखील मिळाले. परंतु,२०२० मध्ये कंपनीकडून त्यांना ११,६५२ रुपयांची थकबाकी असल्याची नोटीस येते आणि आधीची थकबाकी चुकती केलेली असतानादेखील त्याची नोंद न केल्याने तक्रारदाराचे सिबिल रेटिंग खूप खाली आल्याचे त्यांना समजते. विशेष म्हणजे २०१६ मध्ये एसबीआय क्रेडिट कार्ड कंपनीने हे कार्ड कोटक महिंद्रा बँकेकडे वर्ग केले होते आणि त्यातसुद्धा 'नो ड्यूज'चा उल्लेख होता. .या सर्व प्रकारामुळे तक्रारदाराने एसबीआय कार्ड कंपनीविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून आणि कागदपत्रांचे अवलोकन करून ग्राहक मंचाने तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला आणि कंपनीला २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. 'सर्व पैसे भरूनही आणि स्वतः 'नो ड्यूज' प्रमाणपत्र देऊनही तक्रारदाराचे नाव थकबाकीदारांच्या यादीत कायम ठेवणे ही सेवेतील गंभीर त्रुटी आणि अनुचित व्यापार पद्धतीच आहे' असा निकाल ग्राहक मंचाने दिला. यातील रकमा छोट्या आहेत आणि बरेचदा लोक न्यायालयात कोण जाणार, म्णून असे पैसे सोडूनही देतात; पण तत्त्वासाठी एखादी व्यक्ती कसा लढा देऊ शकते, याचे हे उदाहरण आहे. कारण रक्कम क्षुल्लक वाटली, तरी झालेला त्रास मोठा आहे. क्रेडिट कार्ड या दुधारी अस्त्राचा वापर करताना गरज आणि चैनीत फरक ओळखणे खूप गरजेचे आहे..याच अनुषंगाने, 'सिबिल स्कोअर' हा कर्जदाराचा अधिकार आहे आणि तो अद्ययावत (अपडेट) करणे आणि त्यासाठी आक्षेप नोंदविण्याचा त्याचा अधिकार अबाधित आहे' हा केरळ उच्च न्यायालयाचा 'सुजित प्रसाद विरुद्ध आरबीआय' हा निकालही महत्त्वाचा आहे.(संदर्भ : संजय सिंघला वि. एसबीआय कार्ड आणि पेमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि., केस क्र. डीसी/सीसी/१४४/२०२१)