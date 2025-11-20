Premium|Crowdfunding In India : भांडवल उभारणीचा सशक्त पर्याय ‘क्राऊड फंडिंग’

Sakal Money

Online Fundraising Tools : क्राऊड फंडिंगमुळे वैद्यकीय मदत, व्यवसायातील वाढ आणि नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी भांडवल सहज उभे करता येते. विविध प्लॅटफॉर्म गुंतवणूकदार आणि प्रवर्तक यांना जोडून पारदर्शक व जलद प्रक्रिया उपलब्ध करतात.
Crowdfunding In India

सुधाकर कुलकर्णी- sbkulkarni.pune@gmail.com

गेल्या काही काळात दुर्धर आजारावरील महागड्या उपचारांसाठी निधी जमा करण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे लोकांना अगदी छोटी रक्कम देण्याचे आवाहन केले जात असल्याचे आपल्याला दिसते. अशा प्रकारे लोकांकडून अगदी अल्प प्रमाणात पैसे घेऊन मोठा निधी उभा करण्याच्या या पद्धतीला ‘क्राउड फंडिंग’ असे म्हणतात. अलीकडच्या काळात उद्योग-व्यवसायाच्या भांडवल उभारणीसाठीदेखील ‘क्राऊड फंडिंग’चा पर्याय प्रचलित होत आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध झाले आहेत. याद्वारे गुंतवणुकीची संधीही निर्माण होत आहे. 

