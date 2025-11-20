Premium|Crowdfunding In India : भांडवल उभारणीचा सशक्त पर्याय ‘क्राऊड फंडिंग’

सुधाकर कुलकर्णी- sbkulkarni.pune@gmail.comगेल्या काही काळात दुर्धर आजारावरील महागड्या उपचारांसाठी निधी जमा करण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे लोकांना अगदी छोटी रक्कम देण्याचे आवाहन केले जात असल्याचे आपल्याला दिसते. अशा प्रकारे लोकांकडून अगदी अल्प प्रमाणात पैसे घेऊन मोठा निधी उभा करण्याच्या या पद्धतीला ‘क्राउड फंडिंग’ असे म्हणतात. अलीकडच्या काळात उद्योग-व्यवसायाच्या भांडवल उभारणीसाठीदेखील ‘क्राऊड फंडिंग’चा पर्याय प्रचलित होत आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्लॅटफॉर्मही उपलब्ध झाले आहेत. याद्वारे गुंतवणुकीची संधीही निर्माण होत आहे. .व्यवसाय नव्याने सुरु करण्यासाठी, सध्या चालू असलेल्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी किंवा एखादे सामाजिक कार्य करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. सामान्यत: असे भांडवल प्रवर्तकांकडून स्वत: उभे केले जाते; तथापि काही वेळा यातील या संपूर्ण भांडवलाची उभारणी व्यावसायिक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते करू शकत नाहीत. अशा वेळी बँकेकडून कर्ज घेणे, शेअर बाजारातून निधी उभारणे किंवा सामाजिक कार्यासाठी देणग्या गोळा करणे हे पर्याय असतात. या पारंपरिक पर्यायांपेक्षा ‘क्राऊड फंडिंग’ हा एक पर्याय नव्या तंत्रज्ञानामुळे अधिक सुलभपणे उपलब्ध झाला आहे. ‘क्राऊड फंडिंग’ म्हणजे अनेक लोकांच्या छोट्या-छोट्या आर्थिक योगदानातून एक मोठी रक्कम गोळा करून एखादा प्रकल्प, उत्पादन क्रिया, कलाविषयक काम, सामाजिक कार्य यासाठीचे भांडवल उभे करणे होय. ही भांडवल उभारणीची आधुनिक पद्धत असून, यामध्ये इंटरनेटचा वापर करून मोठ्या संख्येने लोकांपर्यंत पोहोचणे सहजशक्य होते. थोडक्यात, जेव्हा एखादी व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा राजकीय पक्ष यांच्याकडून व्यवसायासाठी, सामाजिक कार्यासाठी किंवा राजकीय कामासाठी सर्वसामान्य लोकांकडून आवश्यक भांडवल जमा केले जाते, त्यास ढोबळमानाने ‘क्राऊड फंडिंग’ असे म्हणतात. यासाठी ‘क्राऊड फंडिंग’ अॅप किंवा नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. आपल्याला किती रक्कम हवी आहे, कशासाठी व कशा प्रकारे हवी आहे, याबाबत विविध माध्यमांतून माहिती दिली जाते व ज्यांना हा प्रस्ताव योग्य वाटतो, असे लोक क्राऊड फंडिंग अॅप किंवा नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्याला शक्य असणारी व योग्य वाटणारी रक्कम प्रकल्पात गुंतवितात..Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.‘क्राऊड फंडिंग’चे प्रकार १) डोनेशन बेस्ड (देणगी स्वरुपात) क्राऊड फंडिंग : यामध्ये संबंधित अॅप किंवा प्लॅटफॉर्मवर सामाजिक कार्याकरिता किंवा आपत्कालीन मदतीकरिता देणगी स्वरुपात रक्कम गोळा केली जाते. यात देणगीदाराला कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा नसते.२) रिवॉर्ड बेस्ड क्राऊड फंडिंग : यामध्ये अॅप किंवा प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट (नावीन्यपूर्ण प्रकल्प), क्रिएटिव्ह प्रोजेक्ट (कल्पक प्रकल्प) यासाठी पैसे गोळा केले जातात (उदा. आर्ट फिल्म, पेंटिंग्ज, म्युझिक अल्बम यांसारख्या प्रकल्पांसाठी). प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गुंतवणूकदाराला काही बक्षीस, सवलत, इन्सेन्टिव्ह दिला जातो.३) डेट बेस्ड (कर्ज आधारित) क्राऊड फंडिंग : यात अॅप किंवा प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी कर्ज स्वरुपात पैसे गोळा करता येतात. यासाठी, किती रक्कम गोळा करायची आहे, किमान किती रक्कम घेतली जाईल, तसेच किती कालावधीसाठी घ्यावयाची आहे व घेतलेल्या रकमेवर किती दराने व्याज दिले जाईल, याची माहिती द्यावी लागते. भांडवल उभे करीत असताना ज्यांना व्यवसायावरील आपला ताबा कायम ठेवायचा असतो, अशांना इक्विटीऐवजी हा पर्याय सोयीचा वाटतो. लहान व्यवसायाची किंवा वैयक्तिक आर्थिक गरज यातून भागविली जाते.४) इक्विटी बेस्ड क्राऊड फंडिंग : यात अॅप किंवा नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेअरच्या स्वरुपात भांडवल गोळा केले जाते. स्टार्ट-अप उद्योजकांसाठी हा पर्याय सोयीचा असतो. कंपनीच्या प्रगतीबरोबरच गुंतवणूकदारास त्याने गुंतवलेल्या पैशाच्या प्रमाणात फायदा मिळतो..‘क्राऊड फंडिंग’मध्ये अॅप किंवा नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्ममार्फत व्यावसायिक व गुंतवणूकदार यांना एकत्र जोडले जाते. यात अॅप किंवा नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म हे केवळ मध्यस्थ म्हणून काम करतात. यासाठी प्लॅटफॉर्मवर जमा झालेल्या रकमेच्या दोन ते पाच टक्के इतकी फी आकारली जाते. ती प्लॅटफॉर्मनुसार कमी-अधिक असू शकते. ‘क्राऊड फंडिंग’ची प्रक्रियाज्याला भांडवल गोळा करावयाचे आहे, असा व्यावसायिक अॅप किंवा नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्मवर आपल्या प्रकल्पाची माहिती, आवश्यक भांडवलाची गरज, शैक्षिणिक पात्रता, अनुभव, पार्श्वभूमी, प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी, गुंतवणूकदारास मिळू शकणारा संभाव्य परतावा; तसेच यासंबंधीचा व्हिडीओ उपलब्ध करून देतो; जेणेकरून गुंतवणूकदारास प्राथमिक माहिती मिळून गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेणे शक्य होऊ शकते. त्यानंतर विविध माध्यमांतून (उदा. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणीवरील वाहिन्या, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ई-मेल, मेळावे) प्रकल्पाचे मार्केटिंग केले जाते. या मोहिमेचा (कॅम्पेनचा) कालावधी साधारणपणे एक ते दोन महिने इतका असतो. या कालावधीत अपेक्षित रक्कम जमा झाल्यास प्रवर्तकाच्या खात्यावर ही रक्कम ट्रान्स्फर केली जाते व प्रकल्पाच्या कामास सुरवात केली जाते. अपेक्षित रक्कम जमा झाली नाही, तर प्रकल्प अयशस्वी ठरला, असे समजून रक्कम गुंतवणूकदारांना परत केली जाते. प्रकल्प सुरु झाल्यावर तो वेळेत पूर्ण करणे व गुंतवणूकदारांची अपेक्षा पूर्ण करणे ही जबाबदारी प्रवर्तकाची असते. ज्या कारणासाठी भांडवल गोळा केले आहे, त्याच कारणासाठी ते वापरण्याची जबाबदारीही प्रवर्तकाचीच असते.तोटे काय आहेत?अपेक्षित निधी जमा झाला नाही, तर प्रकल्प अयशस्वी समजून गुंतवणूकदाराचे पैसे परत केले जातात. अशावेळी प्रवर्तकाने घेतलेली सर्व मेहनत वाया जाते. प्रकल्पाची सर्व माहिती प्लॅटफॉर्मवर असल्याने यात गुप्तता राहात नाही. आपल्या स्पर्धकांना आपली माहिती मिळत असल्याने स्पर्धात्मक युगात ही बाब घातक ठरू शकते. गुंतवणूकदाराची गुंतवणूक पारंपरिक पर्यायांपेक्षा जास्त जोखमीची असते..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.डोनेशन बेस्ड क्राऊड फंडिंग आपल्या देशात ‘क्राऊड फंडिंग’ ही प्रक्रिया ‘सेबी’च्या नियंत्रणाखाली असून, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा त्याचा प्रमुख उद्देश आहे. डोनेशन बेस्ड क्राऊड फंडिंगमध्ये गुंतवणूक नसून केवळ देणगी असल्याने, यात काही जोखीम नसते आणि म्हणून नियंत्रण काटेकोर नसते. डेट बेस्ड क्राऊड फंडिंगमध्ये प्रामुख्याने पी-टू-पी (पीअर टू पीअर) पद्धतीचा समावेश असून, त्यासाठी २०१७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक सूचना असणारे परिपत्रक काढले आहे. इक्विटी बेस्ड क्राऊड फंडिंगबाबत अनेक बंधने असल्याने सध्या तरी हे फंडिंग कायदेशीर नाही. सध्या डोनेशन बेस्ड क्राऊड फंडिंगचा वापर ट्रस्ट, राजकीय पक्ष, समाजसेवी संस्था देणग्या गोळा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करीत असल्याचे दिसून येते. सुमारे १४-१५ पी-टू-पी प्लॅटफॉर्मवर ५० लाखांपर्यंतची गुंतवणूक व १० लाखांपर्यंतचे कर्ज काढता येते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशानुसार ‘पी-टू-पी’साठीच्या अटींची पूर्तता आता जास्त काटेकोरपणे होत असल्याने ‘पी-टू-पी’ प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहार आधीच्या तुलनेने खूपच कमी झाले आहेत. आता केवळ लेनदेन क्लब व इंडिया पी-टू-पी हे दोनच प्लॅटफॉर्म कार्यरत आहेत. अनेक बांधकाम व्यावसायिक डेट बेस्ड प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपल्या व्यवसायासाठी पैसे कर्जाऊ घेत आहेत. काही चित्रपट निर्माते नेटफिक्स, झी-फाइव्ह, हॉटस्टार, अॅमेझॉन प्राईम यांसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी विक्री-करार करून आपल्या चित्रपटनिर्मितीसाठी पैसा उभा करीत आहेत. चित्रपट पूर्ण झाला, की ओटीटी प्लॅटफॉर्म गुंतवणूकदारांचे पैसे परस्पर देऊन उर्वरित रक्कम निर्मात्यांस देतात. यासाठी निर्माता, गुंतवणूकदार व संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांच्यात एक त्रिपक्षीय करार केला जातो. गुंतवणूकदारास साधारणपणे ११ ते १३ टक्के इतका वार्षिक परतावा मिळतो.थोडक्यात, ‘क्राऊड फंडिंग’ हा भांडवल उभारणीसाठीचा एक प्रभावी पर्याय असून, यातून सामाजिक कार्य, नावीन्यपूर्ण कल्पना, नवे व्यवसाय यांसाठी सहजगत्या व त्वरित भांडवलउभारणी करता येते. नजीकच्या भविष्यात ‘क्राऊड फंडिंग’चा वापर निश्चितच वाढीस लागेल, असे वाटते..‘क्राऊड फंडिंग’चे फायदे ‘क्राऊड फंडिंग’ हा भांडवल उभारणीसाठीच्या पारंपरिक पर्यायांपेक्षा तंत्रज्ञानावर आधारित नवा पर्याय असून, याचे कामकाज पारदर्शी पद्धतीने चालते. यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्यास आवश्यक ते भांडवल कमीतकमी वेळेत मिळवणे शक्य होते. त्याचबरोबर सर्वसामान्य गुंतवणूकदारास आपल्या जोखीम घेण्याचा क्षमतेनुसार गुंतवणूक करण्याचा पर्याय उपलब्ध होतो व अशा गुंतवणुकीतून पारंपरिक गुंतवणुकीपेक्षा जास्त परतावा मिळविता येतो. प्रवर्तक व गुंतवणूकदार हे दोघेही एकमेकांच्या थेट संपर्कात येत असल्याने त्यांच्यात थेट संवाद होतो. त्यामुळे एकमेकांच्या सूचनांनुसार प्रकल्पात आवश्यक त्या सुधारणा वेळीच केल्या जातात. यातून निर्माण होणाऱ्या वस्तू किंवा सेवा यांसाठी ग्राहक आपोआप निर्माण होतो. यामुळे मार्केटिंगवरील खर्च वाचतो. गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक विविध प्रकल्पांत करून आपली गुंतवणुकीतील जोखीम कमी करू शकतो. यामुळे नवनवीन प्रकल्पांना चालना मिळून बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होते.काही प्रमुख प्लॅटफॉर्म व त्यांची वैशिष्ट्ये १) फंडेबल : या प्लॅटफॉर्मचा मूळ उद्देश छोट्या उद्योगांना (एसएमई) भांडवल उभे करून देण्यास साह्य करणे; तसेच यासंबंधीचा व्हिडीओ उपलब्ध करून देतो; जेणेकरून गुंतवणूकदारास प्राथमिक माहिती मिळून गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेणे शक्य होऊ शकते. त्यानंतर विविध माध्यमांतून (उदा. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणीवरील वाहिन्या, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ई-मेल, मेळावे) प्रकल्पाचे मार्केटिंग केले जाते. या मोहिमेचा (कॅम्पेनचा) कालावधी साधारणपणे एक ते दोन महिने इतका असतो. या कालावधीत अपेक्षित रक्कम जमा झाल्यास प्रवर्तकाच्या खात्यावर ही रक्कम ट्रान्स्फर केली जाते व प्रकल्पाच्या कामास सुरवात केली जाते. अपेक्षित रक्कम जमा झाली नाही, तर प्रकल्प अयशस्वी ठरला, असे समजून रक्कम गुंतवणूकदारांना परत केली जाते. प्रकल्प सुरु झाल्यावर तो वेळेत पूर्ण करणे व गुंतवणूकदारांची अपेक्षा पूर्ण करणे ही जबाबदारी प्रवर्तकाची असते. ज्या कारणासाठी भांडवल गोळा केले आहे, त्याच कारणासाठी ते वापरण्याची जबाबदारीही प्रवर्तकाचीच असते.तोटे काय आहेत?अपेक्षित निधी जमा झाला नाही, तर प्रकल्प अयशस्वी समजून गुंतवणूकदाराचे पैसे परत केले जातात. अशावेळी प्रवर्तकाने घेतलेली सर्व मेहनत वाया जाते. प्रकल्पाची सर्व माहिती प्लॅटफॉर्मवर असल्याने यात गुप्तता राहात नाही. आपल्या स्पर्धकांना आपली माहिती मिळत असल्याने स्पर्धात्मक युगात 