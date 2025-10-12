क्रिप्टोकरन्सी बाजार कोसळला, गुंतवणूकदार तरुणानं स्वत:ला संपवलं; लम्बोर्गिनीत मृतदेह आढळल्यानं खळबळ

बिटकॉइन आणि इथेरियमसह इतर क्रिप्टोकरन्सीच्या किंमती शुक्रवारी जागतिक क्रिप्टोकरन्सी बाजारात अचानक कोसळल्या. यामुळे क्रिप्टोकरन्सी बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. दरम्यान, शनिवारी एका ३२ वर्षीय क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूकदाराचा मृतदेह लम्बोर्गिनी कारमध्ये मृतावस्थेत आढळून आला. क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणुकीत नुकसान झाल्यानं त्यानं आत्महत्या केल्याच्या चर्चा आहेत. युक्रेनियन गुंतवणूकदाराचे नाव कॉन्स्टँटिन गॅलीश असं आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कॉन्स्टँटिन गॅलिश यानं आत्महत्या केली असल्याचं क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकदारांसाठी असणाऱ्या सोशल प्लॅटफॉर्म बायनान्स स्वेअरने म्हटलंय. तर कॉन्स्टँटिन गॅलिश याच्या टेलिग्राम चॅनेलनंसुद्धा त्याचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलंय. मात्र त्याच्या मृत्यूचं कारण अद्याप सांगितलं नाही..नैतिकता शिकवणारे IAS दाम्पत्य वादात, ५१ कोटींचा ठोठावलेला दंड ४०३२ रुपये केला; १० कोटी लाच घेतल्याचा आरोप.कॉन्स्टँटिन गॅलिश अनेक क्रिप्टो गुंतवणुकदारांच्या मॅनेजमेंट करायचं काम करत होता. याशिवाय त्याने क्रिप्टोकरन्सीत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. मात्र गुंतवणूकदारांच्या ३० लाख डॉलर्सचं नुकसान त्याच्याकडून झालं होतं..कॉन्स्टँटिन गॅलिश हा क्रिप्टोलॉजी की ट्रेडिंग अकॅडमीचा सीईओ आणि सह संस्थापक होता. या अकॅडमीच्या युट्यूब चॅनेलचे जवळपास १ लाख सबस्क्राइबर आहेत. तर इन्स्टा पेजलासुद्धा १ लाखापेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत. गॅलिशला आलिशान गाड्यांची आवड होती. त्याच्याकडे २०२० लंबोर्गिनी उरुस, २०२३ फेरारी २९६ जीटीबी, २०१२ मर्सिजिट बेंझ २२० सीडीआय यांसारख्या गाड्या होत्या..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाचा फटका क्रिप्टोकरन्सी मार्केटला बसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअर्सवर ट्रम्प यांनी १०० टक्के टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली. यामुळे शुक्रवारी क्रिप्टोकरन्सी बाजारात भूकंप आला. बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बायनान्स कॉइन या क्रिप्टोकरन्सीत घसरण झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.