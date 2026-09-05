DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना जन्माष्टमीची भेट! महागाई भत्त्यात ६० टक्के वाढ, सरकार मोठा निर्णय घेणार

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पंजाब महागाई भत्त्यात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी सुमारे ८५,००० सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) १८ टक्क्यांनी वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे डीए सध्याच्या ४२ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ जुलै २०२० नंतर भरती झालेले सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता सध्याच्या ४२ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. ही घोषणा करताना कॅबिनेट मंत्री अमन अरोरा यांनी, कर्मचारी-संबंधित मुद्द्यांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या कॅबिनेट उप-समितीने डीए वाढवण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस आता मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली जाणार आहे..Mhada: गिरणी कामगारांना दिलासा! 'म्हाडा'च्या घरांचे सेवाशुल्क माफ, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.कोणाला होणार फायदा?पंजाब सरकारने महागाई भत्त्यात केलेल्या वाढीचा निर्णय १७ जुलै २०२० नंतर भरती झालेल्या ८५,००० कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय वेतनश्रेणीनुसार वेतन आणि ४२ टक्के डीए मिळत होता. तर जुलै २०२० पूर्वी भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पंजाब वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत होते. पंजाबमध्ये दोन वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मतभेद आणि संभ्रम निर्माण होत होता. तथापि, जुलै २०२० पूर्वी भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ही महागाई भत्ता वाढ मिळणार नाही, असे अमन अरोरा यांनी स्पष्ट केले आहे..सहा वर्षांत ८५,००० कर्मचाऱ्यांची भरतीअरोरा यांनी सांगितले की, काँग्रेस सरकारने १७ जुलै २०२० नंतर केंद्रीय वेतनश्रेणीवर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील सहा वर्षांत ८५,००० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमितीने महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.