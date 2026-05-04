शेअर बाजार : व्होल्टॲम्प ट्रान्सफॉर्मर्स (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ११,७३८)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकव्होल्टॅॲम्प ट्रान्सफॉर्मर्स लि. ही भारतातील इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर तयार करणारी एक आघाडीची कंपनी आहे. १९६७ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचे मुख्यालय वडोदरा, गुजरात येथे असून ती प्रामुख्याने १६० एमव्हीए आणि ११-२२० किलोव्होल्टपर्यंतच्या क्षमतेचे ऑइल-फील्ड डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर १० एमव्हीए आणि ३.३-३३ किलोव्होल्टपर्यंतच्या क्षमतेचे ड्राय पॉवर ट्रान्सफॉर्मरचे उत्पादन करते. त्याचबरोबर कंपनी छोट्या सबस्टेशन्सची कामेही घेते. जगभरात ८० हजार ठिकाणी तिचे ट्रान्सफॉर्मर लागलेले आहेत. भारतातील बहुतेक मोठ्या कंपन्या तिच्या ग्राहक आहेत. येणाऱ्या काळात उत्पादन (कॅपिटल गुडस्) आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या खासगी आणि सरकारी गुंतवणुकी होणार आहेत आणि 'मेक इन इंडिया' धोरणानुसार या क्षेत्रांमध्ये घसघशीत वाढ दिसेल. त्यामुळे या कंपनीच्या व्यवसायासाठी धोरणे आणि परिस्थिती खूप पोषक आहे. कंपनीचा जुन्या ट्रान्सफॉर्मरसाठी दुरुस्ती आणि देखभाल विभागसुद्धा आहे आणि या विभागाचा महसूल कमी असला, तरी त्यात मार्जिन तुलनेने जास्त असतात. .भांडवली खर्च योजनाकंपनीची सध्याची उत्पादनक्षमता १४००० एमव्हीए असून, ती संपूर्णपणे वापरली जात आहे. उच्च दाबाच्या क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मरची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कंपनी गुजरातमधील जरुड येथे नवा प्रकल्प उभारत आहे. येथून २५० एमव्हीए आणि २२० किलोव्होल्ट क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मरचे उत्पादन नियोजित असून, जुलै २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे आणि यानंतर कंपनीची एकूण उत्पादनक्षमता ६,००० एमव्हीए म्हणजे ४३ टक्क्यांनी वाढेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा सर्व खर्च अंतर्गत स्रोतांमधून झाला आहे. यानंतरही कंपनी कर्जमुक्तच राहील..ऑर्डर बुकएप्रिल २०२५ ला कंपनीजवळ ९३८ कोटी रुपयांच्या ऑर्डर होत्या. त्यात फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत १,९८१ कोटी रुपये म्हणजे १६,७६८ एमव्हीएच्या ऑर्डरची भर पडली आहे. कंपनीच्या दोन हजार कोटी रुपये विक्रीच्या तुलनेत हे आकडे उत्तम आहेत..व्यवस्थापन मार्गदर्शनव्यवस्थापनाने भविष्यातील वाटचालीबाबत सावध; पण सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. नवा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर पुढील १-२ वर्षांत महसुलात १५-१८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे आक्रमक होण्याऐवजी बाजारहिस्सा टिकवून ठेवण्यावर व वेळेवर अंमलबजावणी करण्यावर व्यवस्थापन लक्ष केंद्रित करत आहे..आर्थिक आकडेवारीतब्बल ११,८७५ कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याच्या या कंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये २० आणि ३६ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई आणि आरओई २९.१ आणि २१.७ म्हणजे उत्तम आहेत. २०२५ मध्ये कंपनीने १,९३४ कोटी रुपयांची विक्री केली आणि ३२५ कोटी रुपये निव्वळ नफा दाखवला. कार्यचालन मार्जिन १९ टक्के आहे. कंपनीचा ताळेबंद १,९०१ कोटी रुपयांचा असून, त्यात १,१०३ कोटी रुपये म्हणजे ताळेबंदाच्या ५८ टक्के रक्कम रोकड आणि गुंतवणुकीत आहे..मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या ३३.५ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे. पाच वर्षांचा सरासरी पीई २२.२ आहे. पीईजी ०.९३ आणि ईव्हीईबीटा गुणोत्तर २४.५ आहेत. पिट्रोस्की गुणोत्तर पाच म्हणजे ठीक आहे.निष्कर्षनफावाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनात उपलब्ध आहे. नवा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर ऑपरेटिंग लीव्हरेजचा फायदा मिळेल आणि विक्री व नफ्यात भरपूर वाढ दिसेल. मात्र, मालाची अपेक्षित मागणी आणि मार्जिन राखणे आवश्यक आहे. प्रवर्तकांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये ३० टक्के भागभांडवल विकले आहे, हेही विचारात घ्यायला हवे. ही एक उत्तम कंपनी असून, गुंतवणूकदारांनी तिचा जरूर अभ्यास करावा..(डिस्क्लेमर ः हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, गुंतवणूकदारांनी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अपेक्षित आहे.).