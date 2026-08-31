स्मार्ट माहिती : निष्काळजीपणा अयोग्यच

ॲड. रोहित एरंडे, कायद्याचे जाणकाररस्त्यावर वाहन चालवताना चालकाने केवळ स्वतःच्या वाहनाच्या हालचालींकडे लक्ष देणे पुरेसे नसते, तर आजूबाजूच्या वाहतुकीचीही योग्य ती खबरदारी घेणे आवश्यक असते. विशेषतः रस्त्याच्या कडेला किंवा वाहतुकीच्या मार्गात वाहनाचा दरवाजा उघडताना मागून अथवा बाजूने येणाऱ्या वाहनांची पाहणी करणे ही चालकाची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यात कसूर झाल्यास गंभीर अपघात होऊ शकतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाने रोशन कुमार साहू प्रकरणात नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयात नमूद केले, की आजूबाजूची वाहतूक न पाहता अचानक वाहनाचा दरवाजा उघडल्यामुळे मागून येणाऱ्या व्यक्तीचा अपघात होणे हे स्पष्ट आणि गंभीर निष्काळजीपणाचे कृत्य आहे. अशा निष्काळजीपणासाठी संबंधित वाहनचालक किंवा विमा कंपनी नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार ठरू शकते..रोशन कुमार साहू प्रकरणदिल्लीतील २१ वर्षीय रोशन कुमार साहू २० ऑगस्ट २०२४ रोजी दुपारी सुमारे ३.३० वाजता मोटारसायकलवरून जात होते. त्यांच्या पुढे एक कार होती. अचानक एका मोटारचालकाने मागील वाहतूक न पाहता आणि कोणताही सिग्नल न देता मोटारीचा दरवाजा उघडला. साहू यांच्या मोटारसायकलची त्या दरवाजाला धडक झाली. या अपघातात त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि कंबरेखालील भागात ९० टक्के कायमस्वरूपी अपंगत्व आले..नुकसानभरपाईसाठी साहू यांनी दिल्लीतील तीस हजारी येथील अपघात प्राधिकरणाकडे दावा दाखल केला. प्राधिकरणाने त्यांच्या साक्षीला महत्त्व देत, कोणतीही सूचना न देता आणि आजूबाजूची वाहतूक न तपासता दरवाजा उघडणे हा निष्काळजीपणा असल्याचे मानले आणि देखभालीसाठी ३.५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. या निर्णयाला विमा कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले..विमा कंपनीने ‘योगदानात्मक निष्काळजीपणा’चा मुद्दा मांडत साहू हे मोटारीच्या खूप जवळून जात असल्याने त्यांनीही काळजी घ्यायला हवी होती, असा युक्तिवाद केला. त्यासाठी ‘रूल्स ऑफ द रोड रेग्युलेशन्स, १९८९’मधील नियम २३चा आधार घेण्यात आला. या नियमानुसार मागून येणाऱ्या वाहनाने पुढील वाहनापासून इतके सुरक्षित अंतर ठेवणे अपेक्षित आहे, की पुढील वाहनाचा वेग अचानक कमी झाला किंवा ते थांबले तरी धडक होऊ नये..मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. न्या. अनिश दयाल यांनी स्पष्ट केले, की मागून येणाऱ्या वाहनाने सुरक्षित अंतर राखण्याची जबाबदारी असली, तरी त्याचा अर्थ पुढील वाहनाचा चालक आजूबाजूची वाहतूक न पाहता अचानक दरवाजा उघडू शकतो, असा होत नाही. विमा कंपनीने नुकसानभरपाईची रक्कम आणि ९० टक्के अपंगत्वालाही आव्हान दिले. मात्र, तक्रारदाराचे दोन्ही पाय गंभीररीत्या कायमचे बाधित झाले असून, दैनंदिन कामांसाठी त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने देखभालीसाठी ३.५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..हा निर्णय शहरातील वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. वाहनातून बाहेर पडताना दरवाजा उघडण्यापूर्वी मागील वाहतूक आरशातून तपासणे, ‘ब्लाइंड स्पॉट’कडे लक्ष देणे आणि शक्य असल्यास सावधपणे दरवाजा उघडणे आवश्यक आहे. कारण एका क्षणाचा निष्काळजीपणा दुसऱ्या व्यक्तीचे संपूर्ण आयुष्य बदलू शकतो..(संदर्भ : इंडसइंड जनरल इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध रोशन कुमार साहू आणि इतर, प्रकरण क्रमांक : MAC.APP. २१८/२०२६; Citation : २०२६ DHC २६९०.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.